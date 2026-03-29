Lần đầu tiên đến Việt Nam để biểu diễn tại Tokyo Girls Collection, nhóm nhạc trẻ ONE OR EIGHT nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hiện đại, năng lượng sân khấu và tinh thần rất "Tokyo".

"ONE OR EIGHT" – cái tên mang tinh thần dám thử và không sợ thất bại

Nhóm nhạc Nhật Bản ONE OR EIGHT tại TPHCM: "Chúng tôi muốn mang năng lượng Tokyo đến khán giả Việt"

. Phóng viên: Tên nhóm "ONE OR EIGHT" mang ý nghĩa khá đặc biệt. Các bạn có thể chia sẻ thêm?

- Nhóm ONE OR EIGHT: Ở Nhật, "One or Eight" mang ý nghĩa kiểu như "được ăn cả, ngã về không" – tức là dám thử, dám liều. Với tụi mình, đó là tinh thần không sợ thất bại, luôn cháy hết mình trên sân khấu và trong âm nhạc.

. Đây là lần đầu đến Việt Nam, cảm xúc của các bạn thế nào?

- Thật sự rất hào hứng! Ngay khi đặt chân đến TP HCM, tụi mình cảm nhận được sự năng động và thân thiện. Đồ ăn thì cực kỳ ngon (cười). Chúng tôi đặc biệt thích không khí ấm áp nơi đây. Cảm giác thật dễ chịu. Hơn hết, Nhưng điều khiến tụi mình ấn tượng nhất là sự ấm áp từ mọi người.

. Biểu diễn tại Tokyo Girls Collection lần này có gì đặc biệt với nhóm?

- Đây là một sân khấu rất thú vị vì kết hợp giữa thời trang và âm nhạc – đúng tinh thần Tokyo. Tụi mình muốn mang đến một phần năng lượng của giới trẻ Nhật Bản: hiện đại, cá tính nhưng vẫn rất cảm xúc.

Âm nhạc của ONE OR EIGHT: trẻ trung nhưng không hời hợt

. Các bạn muốn khán giả cảm nhận điều gì khi nghe nhạc của mình?

- Tụi mình theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nhưng không có nghĩa là hời hợt. Âm nhạc của nhóm vẫn có những câu chuyện riêng – về tuổi trẻ, sự lựa chọn, và cả những lúc không chắc chắn về tương lai.

Tên nhóm "ONE OR EIGHT" mang ý nghĩa khá đặc biệt "được ăn cả ngả về không".

. Các bạn nghĩ khán giả Việt Nam có gì khác so với Nhật Bản?

- Thật ra tụi mình thấy có một điểm giống nhau rất lớn: ai cũng đang cố gắng trong cuộc sống, ai cũng có áp lực riêng. Khi đứng trên sân khấu, tụi mình muốn trở thành nguồn năng lượng tích cực – dù chỉ trong vài phút.

. Nếu gửi một thông điệp đến fan Việt, các bạn sẽ nói gì?

- Cảm ơn vì đã chào đón tụi mình. Hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được năng lượng mà tụi mình mang đến. Và nếu có thể, hãy cùng tụi mình "liều một chút" trong cuộc sống – thử những điều mới, sống hết mình hơn.

.Các bạn có dự định quay lại Việt Nam không?

- Chắc chắn rồi! Tụi mình rất muốn có một concert riêng tại đây, để có thể gặp gỡ và kết nối với fan nhiều hơn. Chúng tôi cũng mong lần tới khi trở lại, chúng tôi có kế hoạch kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam nào đó. Đây chắc chắn là điều thú vị vì chúng tôi cũng có xem nhiều nghệ sĩ Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội.

Một là tất cả – hoặc không gì cả, nhưng luôn là hết mình Sự xuất hiện của ONE OR EIGHT tại TP HCM không chỉ mang đến một màu sắc mới cho sân khấu Tokyo Girls Collection, mà còn mở ra cơ hội để khán giả Việt tiếp cận gần hơn với thế hệ nghệ sĩ trẻ Nhật Bản – những người đang mang trong mình tinh thần dám thử, dám khác biệt. Và đúng như tên gọi của họ, dù là "one" hay "eight", điều quan trọng nhất vẫn là: cháy hết mình trên từng khoảnh khắc.



