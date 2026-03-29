Nhóm nhạc Nhật Bản ONE OR EIGHT tại TPHCM: "Chúng tôi muốn mang năng lượng Tokyo đến khán giả Việt"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhóm nhạc Nhật Bản ONE OR EIGHT tại TPHCM: "Chúng tôi muốn mang năng lượng Tokyo đến khán giả Việt"

Thùy Trang, ảnh: Nguyễn Hoàng

(NLĐO)- Trước giờ diễn tại TP HCM, ONE OR EIGHT đã có buổi trò chuyện cởi mở, chia sẻ về âm nhạc, cảm xúc và kỳ vọng khi gặp gỡ khán giả Việt.

Lần đầu tiên đến Việt Nam để biểu diễn tại Tokyo Girls Collection, nhóm nhạc trẻ ONE OR EIGHT nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hiện đại, năng lượng sân khấu và tinh thần rất "Tokyo".

"ONE OR EIGHT" – cái tên mang tinh thần dám thử và không sợ thất bại

. Phóng viên: Tên nhóm "ONE OR EIGHT" mang ý nghĩa khá đặc biệt. Các bạn có thể chia sẻ thêm?

- Nhóm ONE OR EIGHT: Ở Nhật, "One or Eight" mang ý nghĩa kiểu như "được ăn cả, ngã về không" – tức là dám thử, dám liều. Với tụi mình, đó là tinh thần không sợ thất bại, luôn cháy hết mình trên sân khấu và trong âm nhạc.

. Đây là lần đầu đến Việt Nam, cảm xúc của các bạn thế nào?

- Thật sự rất hào hứng! Ngay khi đặt chân đến TP HCM, tụi mình cảm nhận được sự năng động và thân thiện. Đồ ăn thì cực kỳ ngon (cười). Chúng tôi đặc biệt thích không khí ấm áp nơi đây. Cảm giác thật dễ chịu. Hơn hết, Nhưng điều khiến tụi mình ấn tượng nhất là sự ấm áp từ mọi người.

. Biểu diễn tại Tokyo Girls Collection lần này có gì đặc biệt với nhóm?

- Đây là một sân khấu rất thú vị vì kết hợp giữa thời trang và âm nhạc – đúng tinh thần Tokyo. Tụi mình muốn mang đến một phần năng lượng của giới trẻ Nhật Bản: hiện đại, cá tính nhưng vẫn rất cảm xúc.

Âm nhạc của ONE OR EIGHT: trẻ trung nhưng không hời hợt

. Các bạn muốn khán giả cảm nhận điều gì khi nghe nhạc của mình?

- Tụi mình theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nhưng không có nghĩa là hời hợt. Âm nhạc của nhóm vẫn có những câu chuyện riêng – về tuổi trẻ, sự lựa chọn, và cả những lúc không chắc chắn về tương lai.

Tên nhóm "ONE OR EIGHT" mang ý nghĩa khá đặc biệt "được ăn cả ngả về không".

. Các bạn nghĩ khán giả Việt Nam có gì khác so với Nhật Bản?

- Thật ra tụi mình thấy có một điểm giống nhau rất lớn: ai cũng đang cố gắng trong cuộc sống, ai cũng có áp lực riêng. Khi đứng trên sân khấu, tụi mình muốn trở thành nguồn năng lượng tích cực – dù chỉ trong vài phút.

. Nếu gửi một thông điệp đến fan Việt, các bạn sẽ nói gì?

- Cảm ơn vì đã chào đón tụi mình. Hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được năng lượng mà tụi mình mang đến. Và nếu có thể, hãy cùng tụi mình "liều một chút" trong cuộc sống – thử những điều mới, sống hết mình hơn.

.Các bạn có dự định quay lại Việt Nam không?

- Chắc chắn rồi! Tụi mình rất muốn có một concert riêng tại đây, để có thể gặp gỡ và kết nối với fan nhiều hơn. Chúng tôi cũng mong lần tới khi trở lại, chúng tôi có kế hoạch kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam nào đó. Đây chắc chắn là điều thú vị vì chúng tôi cũng có xem nhiều nghệ sĩ Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội.

Một là tất cả – hoặc không gì cả, nhưng luôn là hết mình

Sự xuất hiện của ONE OR EIGHT tại TP HCM không chỉ mang đến một màu sắc mới cho sân khấu Tokyo Girls Collection, mà còn mở ra cơ hội để khán giả Việt tiếp cận gần hơn với thế hệ nghệ sĩ trẻ Nhật Bản – những người đang mang trong mình tinh thần dám thử, dám khác biệt. Và đúng như tên gọi của họ, dù là "one" hay "eight", điều quan trọng nhất vẫn là: cháy hết mình trên từng khoảnh khắc.


Xuất hiện nhóm nhạc có cái tên lạ "3789"

(NLĐO) - Quyết định Nam tiến của ca sĩ - nhạc sĩ Ray.D đã gặt quả ngọt khi kết hợp cùng Auren và ông hoàng nhạc phim Hoàng Luân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo