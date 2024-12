Nhạc xuân đa dạng, rộn ràng

Những màu sắc gen Z sẽ xuất hiện chủ đạo trên các sân khấu biểu diễn đón chào năm mới 2025.

Đáp ứng thị hiếu, chạm đến trái tim

Lễ hội chào đón năm mới "City Tết Fest - Thủ Đức 2025" diễn ra từ ngày 28-12-2024 đến 1-1-2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TP HCM). Bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm, trò chơi đặc sắc diễn ra xuyên suốt 5 ngày, với các điểm nhấn, như "Đêm nhạc Loud Xao", đại nhạc hội Countdown, triển lãm đa phương tiện "See Your Tết Sound", trình diễn thị giác "Diversity in Chaos", biểu diễn hip hop "Đối South" liên tục, giải đấu hip hop quốc tế "Open Your Mind Vietnam",... hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm bất ngờ.

"City Tết Fest - Thủ Đức 2025" còn có sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia biểu diễn như Mỹ Tâm, DJ quốc tế Plastik Funk, Đông Nhi, Binz, Karik, Andree Right Hand, STRONG Trọng Hiếu, Trúc Nhân, Rhyder Quang Anh, Kay Trần, Chillies, Tlinh, Mono, Pháp Kiều, Thể Thiên, DJ Louis 8ightz, MC Hype Chồn và MC Hype Pump, DJ Pia & Tum-ie, MC Quốc Bảo, MC Kim Nguyên Bảo... và các tập thể nghệ sĩ chuyển động đến từ Hà Lan, Indonesia, Lào, Thái Lan.

Các mùa xuân trước, thị trường nhạc Việt từng có những bản hit lớn như "Đi về nhà", "Mang tiền về cho mẹ" (Đen Vâu), "Đi để trở về" (Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Phan Mạnh Quỳnh), "Chuyện cũ mình bỏ qua" (Bích Phương), "Làm gì phải hốt" (JustaTee, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu)... Đáng chú ý, ca khúc "Năm qua ta đã làm gì?" của Bùi Công Nam qua phần thể hiện của Noo Phước Thịnh trở thành bản hit "quốc dân", hay ca khúc "Tết nhà là Tết nhất" - cũng của Bùi Công Nam - cũng được khán giả nghêu ngao khắp nơi. Thậm chí, một ca khúc đòi nợ hài hước khi năm hết Tết đến "Tự giác đi" cũng đã gây sốt mùa Tết - không chỉ nói chuyện nợ tiền, ca khúc còn nhắc đến chuyện nợ lời hứa, nợ việc, nợ hẹn, nợ nhau sự quan tâm.

Và năm nay, những ca khúc xuân được thực hiện đầy tự do, phóng khoáng về nội dung, tiệm cận với tình hình thực tại xã hội tiếp tục là màu sắc chủ đạo của thị trường nhạc xuân 2025. Những ca khúc xuân sẽ chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe với "Ta cùng làm, Tết càng lớn" (Bùi Bích Phương), "Chuyện cũ bỏ qua 4", "Tết xả hơi, làm gì cănggg" (Trúc Nhân), "Mang Tết về nhà" (Double 2T), "Cười vui lấy vía" (Đức Phúc), "Về quê thôi", "Xuân tới nơi", "Y chang xuân sang", "Rồi nâng cái ly" của Nal, "Biết ơn bởi đang ở lại" (Phan Mạnh Quỳnh),...

Ca sĩ Hương Lan trong đêm nhạc “Musique De Salon - Ly rượu mừng”. (Ảnh: VÂN AN)

Mùa xuân qua lời kể của "Musique De Salon"

Đêm nhạc "Musique De Salon - Ly rượu mừng" vừa diễn ra tại Nhà hát Quân đội TP HCM mang đến nhiều cảm xúc. Mỗi ca khúc trong chương trình đều có sự gắn kết với khán giả các thế hệ. Bài hát là tuổi trẻ của khán giả trung niên lại là giai điệu gắn liền với tuổi thơ thế hệ trước đó. Tất cả được thể hiện theo cách rất mới mẻ.

"Musique De Salon - Ly rượu mừng" bắt đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng ca ngợi mùa xuân để khán giả dễ dàng rũ bỏ bề bộn cuộc sống ngoài khán phòng. Sau vài mẩu chuyện hàn huyên, nhạc sĩ lại đệm vào chương trình những ca khúc trầm buồn, đầy hoài niệm. Người nghe đang lắng trong không gian của ký ức thì lại được "mời" tiếp tục hành trình bằng một khúc nhạc hân hoan hơn. Cái hay của "Musique De Salon" là ở khả năng đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc một cách nhẹ nhàng, không u buồn nặng nề, cũng chẳng phấn khích tột độ. Mùa xuân qua lời kể của "Musique De Salon" muôn màu muôn vẻ, dịu dàng và vỗ về lòng người.

Đêm nhạc "Ly rượu mừng" tại TP HCM quy tụ các nghệ sĩ như Trọng Bắc, Lân Nhã - 2 giọng ca được công chúng yêu mến, "nàng thơ nhạc Pháp" Thùy Dung, quán quân Vietnam Idol Hà An Huy, đặc biệt nhất là sự trở lại của danh ca Hương Lan. Trong chương trình, Hương Lan cùng khán giả hòa vào kỷ niệm bằng những ca khúc kinh điển như "Sa mưa giông", "Mùa xuân của mẹ"…

Sau TP HCM, "Musique De Salon - Ly rượu mừng" sẽ có mặt tại Hà Nội ngày 28-12 với sự góp mặt thêm của ca sĩ Cẩm Vân và ca sĩ Trung Quân, khiến khán giả thêm mong chờ.

Thay vì làm một chương trình toàn nhạc xuân rộn ràng, nhạc sĩ Đức Trí lại chọn "khám phá" mọi ngóc ngách trong tâm hồn con người dịp xuân về thông qua "Musique De Salon - Ly rượu mừng".