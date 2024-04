Nhận cuộc gọi lạ xưng công an, 2 người suýt mất 820 triệu đồng

Ngày 11-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn 2 vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân giữ được số tiền 820 triệu đồng.



Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền cho người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Trước đó, ngày 3-4, ông T.X.M. (SN 1949; ngụ thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước) nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội thông báo ông có liên quan đến 4 đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ.

Người gọi điện cho biết các đối tượng này đã chuyển cho ông M. 200 triệu đồng và yêu cầu ông M. hợp tác để điều tra, làm rõ.

Ngay sau cuộc gọi này, tiếp tục có 2 đối tượng khác tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội điện thoại cho ông M. và yêu cầu ông mở tài khoản ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt cung cấp thông tin tài khoản cho cán bộ Công an TP Hà Nội rồi chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản mới để chứng minh sự trong sạch.

Lo sợ, chiều 4-4, ông M. đã chuẩn bị tiền rồi đến Bưu điện xã Điền Trung làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng. Nắm bắt được thông tin, Công an huyện Bá Thước và Công an xã Điền Trung đã tới kịp thời ngăn chặn nên ông M. hiểu và không chuyển tiền nữa.

Cũng trong sáng 4-4, ông H.H.C. (SN 1959; ngụ thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, huyện Bá Thước) nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội thông báo ông C. có liên quan đến đường dây lừa đảo.

Với chiêu thức như trên, đối tượng giả danh công an đã yêu cầu ông C. làm theo hướng dẫn, khi ông C. đang ra ngân hàng để chuyển số tiền tiền tiết kiệm 620 triệu đồng đang gửi tại Ngân hàng Agribank sang tài khoản của nhóm lừa đảo thì được công an kịp thời ngăn chặn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương và người mà cơ quan công an muốn làm việc, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.