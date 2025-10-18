HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Nhận cuộc gọi từ Zalo, bà cụ run rẩy rút sạch tiền tiết kiệm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Cụ bà 75 tuổi suýt mất 82 triệu đồng vì tin lời kẻ giả danh công an qua Zalo, nhưng may mắn được công an xã phát hiện ngăn chặn.

- Ảnh 1.

Vụ lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời

Ngày 18-10, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cứu người dân khỏi bị mất số tiền lớn.

Trước đó, bà L.T.L. (75 tuổi, trú thôn 8, xã Hoàn Lão) nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một người lạ. Đối tượng này tự xưng là cán bộ "Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an", đang thụ lý vụ án lớn liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và nói rằng có "dấu hiệu liên quan" đến bà L.

Giọng nói nghiêm nghị, đối tượng dọa nếu không "hợp tác điều tra", bà L. sẽ bị "khởi tố và phong tỏa tài khoản". Tiếp đó, hắn yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền mặt hiện có sang số tài khoản mà hắn cung cấp "để phục vụ điều tra".

Lo sợ và tin rằng mình đang bị điều tra thật, bà L. lập tức đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng tiền mặt trong nhà, tổng cộng 82 triệu đồng, để chuẩn bị chuyển cho đối tượng.

Rất may, khi nắm được thông tin, Công an xã Hoàn Lão đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng can thiệp kịp thời, giải thích cho bà L. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, ngăn chặn việc chuyển tiền trước khi quá muộn.

Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, hoặc các cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền qua tài khoản cá nhân trong bất kỳ trường hợp nào.

(NLĐO) - Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thay đổi nhân sự cấp cao tại địa phương.

Quảng Trị chiếm đoạt tài sản lừa đảo qua mạng tội phạm công nghệ cao ngăn chặn kịp thời giả danh công an lừa đảo Zalo
