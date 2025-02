Nhân dân các nước hỗ trợ nhiều món quà ý nghĩa

Nguồn lực tập trung cho vùng khó khăn

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết ước tính năm 2024 tổng giá trị giải ngân viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đạt khoảng 230 triệu USD. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức PCPNN đã viện trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - bão Yagi bằng tiền mặt và hiện vật, giá trị quy đổi gần 220 tỉ VNĐ. Đây là kết quả hết sức có ý nghĩa, vì nguồn vốn này tập trung đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển năng lực, xóa đói giảm nghèo; đối tượng thụ hưởng là người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật… ở vùng sâu vùng xa, biên giới, những khu vực đặc biệt khó khăn.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại một sự kiện của Liên hiệp. Ảnh: VUFO

Đặc biệt, món quà này càng vô vùng ý nghĩa khi năm qua tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong năm, các tổ chức PCPNN có yếu tố Việt kiều đã viện trợ khoảng 10 triệu USD cho các chương trình/dự án tại Việt Nam. Trong số hơn 300 tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam, có 44 tổ chức có Người sáng lập/Chủ tịch/Trưởng đại diện/Người chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức tại Việt Nam là Việt kiều, đã triển khai nhiều chương trình/dự án/phi dự án hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.

Các tổ chức PCPNN có yếu tố Việt kiều đã đóng góp tích cực trong công tác cứu trợ khẩn cấp và tái thiết cuộc sống đồng bào sau lũ, có thể kể đến: tổ chức AusViet Charity Foundation Limited (Austrailia) viện trợ 20.000 USD; tổ chức Keep It Beautiful Vietnam (KIBV- Thụy Sỹ) ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá gần 3.000 USD; tổ chức Association d'Amittié Franco – Vietnamienne (AAFV- Pháp) viện trợ 16.500 USD; các tổ chức quốc tịch Mỹ như Vietnam Health, Education and Literature Projects (VNHELP) hỗ trợ 15.000 USD, tổ chức VNAF hỗ trợ 2.000 USD, tổ chức PVF hỗ trợ gần 2.000 USD, tổ chức TCF hỗ trợ 800 USD; tổ chức Phuc's Fond tổ chức các "chuyến xe nghĩa tình" đến các xã bị cô lập do bão lũ tại Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và Bắc Giang. Tại mỗi địa phương, Phuc's Fond trao hàng trăm suất quà, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền mặt cho các hộ bị thiệt hại nặng nề...

Các tổ chức PCPNN có yếu tố Việt kiều tích cực tham gia phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng phát động, trong đó tổ chức VNAH (Mỹ) hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà với trị giá 70 triệu đồng/căn tại Quảng Ngãi; tổ chức East Meets West Foundation (EMWF - Mỹ) hỗ trợ xây mới 2 căn nhà tình thương, trị giá khoảng 5.000 USD… Nhiều tổ chức bày tỏ sự quan tâm, bước đầu đã tiến hành khảo sát tại các địa phương, có các cam kết viện trợ trong năm 2025...

Cầu nối hữu nghị

Năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nổi bật là công tác thông tin tuyên truyền, việc thu hút kiều bào tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, hỗ trợ Việt kiều ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng nước sở tại…

Trong đó, lãnh đạo Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) và phu nhân (10-10-2024, chia sẻ thông tin về hoạt động của hai tổ chức, khả năng phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Science for Peace 2025-2030.

Ở châu Âu, cộng đồng người Việt Nam góp phần làm cầu nối giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước đặt quan hệ đối tác, hợp tác với các cá nhân, tổ chức của bạn trên nhiều lĩnh vực. Kiều bào ở một số nước Tây Bắc Âu cùng các Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước Tây Âu tham gia vận động ủng hộ trên nhiều vấn đề như: Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chủ quyền biển đảo của Việt Nam, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, vận động các tổ chức PCPNN triển khai các hoạt động nhân đạo và phát triển tại Việt Nam.

Ở khu vực Á - Phi, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thường xuyên giữ liên hệ và tham dự các hoạt động do Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon, Bangkok tổ chức. Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đã tặng Hội 50.000 bath (35 triệu đồng); Hội đã chuyển đến tỉnh Lào Cai để ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng của bão Yagi. Kiều bào, doanh nhân, học sinh sinh viên luôn quan tâm và nhiệt tình tham gia, phục vụ các hoạt động đối ngoại nhân dân cấp cao. Lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tích cực tham gia phiên dịch, chuyển tải thông tin đến bạn bè Hàn Quốc, tham gia công tác lễ tân hậu cần; lưu học sinh tại Trung Quốc tham gia tích cực, chuẩn bị bài phát biểu để chuyển tải thông tin của lớp trẻ Việt Nam đến lãnh đạo Trung Quốc. Doanh nhân tại Trung Quốc tận tình hỗ trợ phương tiện giao thông, vận tải và trực tiếp vận chuyển phục vụ các hoạt động đối ngoại nhân dân...

Ở khu vực châu Mỹ, Hội Việt-Mỹ đã vận động Việt kiều Mỹ Ngô Thanh Nhàn tham gia chuẩn bị cho cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với bạn bè Mỹ (23-9-2024) với gần 70 bạn bè Mỹ tham dự; vận động một số trí thức người Việt Nam tại Mỹ (như Nguyễn Anh Tuấn, Diễn đàn toàn cầu Boston BGF; Ngô Đình Quỳnh, Trung tâm Ash, Kenedy School, ĐH Harvard) hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt-Mỹ trong việc kết nối mở rộng đối tác và tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân tại Mỹ. Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada vận động Việt kiều Canada Nguyễn Đài Trang (Chủ tịch Hội hữu nghị Canada-Việt Nam), TS Đặng Trung Phước (Chủ tịch Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) tích cực tham gia vận động cộng đồng người Việt tại Canada hướng về Tổ quốc...

Thông qua các hoat động đối ngoại nhân dân, đã vận động 2 triệu người Việt Nam tại Mỹ và gần 30.000 sinh viên đang học tập tại Mỹ chấp hành tốt pháp luật nước sở tại và chung tay hướng về xây dựng đất nước, trở thành đại sứ thiện chí của Việt Nam tại nước sở tại, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ song phương.