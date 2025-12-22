HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhận nhiệm vụ mới, quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nói gì về trọng trách với ngành Công Thương?

Lê Thúy

(NLĐO) - Trưa ngày 22-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố và trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương với ông Lê Mạnh Hùng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã tiến hành các quy trình, thủ tục điều động, phân công, chỉ định; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2768 ngày 20-12-2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cam kết nỗ lực phát triển ngành kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng

Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định chỉ định ông Lê Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.

Trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Mạnh Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công Thương - một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng cho rằng thời gian tới, sứ mệnh và yêu cầu đặt ra với ngành Công Thương tiếp tục rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục học hỏi, kế thừa, phát huy hơn nữa kinh nghiệm, thành quả các thế hệ đi trước, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung triển khai thực hiện "6 tiên phong" đối với ngành Công Thương gồm: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, "vừa hồng, vừa chuyên"; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ông Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành Công Thương phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn mới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cam kết không ngừng nỗ lực phấn đấu

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cam kết nỗ lực phát triển ngành kinh tế - Ảnh 2.

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Về phần mình, ông Lê Mạnh Hùng bày tỏ việc được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công Thương; đồng thời nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các định hướng chiến lược về xây dựng ngành Công Thương vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Cùng với đó, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gắn với chuyển dịch năng lượng từng bước, hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn của đất nước….

Nhận nhiệm vụ mới, quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nói gì về trọng trách với ngành Công Thương? - Ảnh 1.

Đồ họa: Lê Duy


Tin liên quan

Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV PVN, làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ mới tại Quốc hội

(NLĐO) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Mưa lũ lịch sử: Giá rau xanh tăng cao, nhiều người đi mua xăng dầu, Bộ Công Thương có chỉ đạo?

(NLĐO) - Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Phạm Minh Chính thủ tướng phạm minh chính chủ tịch PVN bộ trưởng bộ công thương Lê Mạnh Hùng
