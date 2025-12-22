HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV PVN, làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768 ngày 20-12-2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Hùng được giao làm Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, ông Lê Mạnh Hùng gắn với dấu mốc quan trọng của Tập đoàn khi đã đạt và vượt mốc doanh thu 1 triệu tỷ đồng trong năm 2024.

Cùng với đó, Tập đoàn này khi chính thức đổi tên từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 9-4-2025, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ không chỉ trong lĩnh vực dầu khí mà còn mở rộng sang công nghiệp và dịch vụ năng lượng, với sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững, và tiên phong chuyển đổi năng lượng sạch với kết quả kinh doanh năm 2025 tiếp tục đạt kỳ vọng tích cực.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24-10-1973, quê quán Hưng Yên. Ông là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, thạc sĩ Công nghệ hữu cơ hóa dầu, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ - Đaị học Bách khoa Hà Nội, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2000, ông làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PVN, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam).

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông trở lại PVN làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. Tháng 3-2011, ông được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN. Từ ngày 26-6-2019 đến tháng 12-2023, ông làm Tổng Giám đốc PVN.

Từ 1-1-2024 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ mới tại Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ mới tại Quốc hội

(NLĐO) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

34 lãnh đạo cấp Cục, Vụ của Bộ Công Thương tới địa phương nhận nhiệm vụ gì?

(NLĐO) - Bộ Công Thương cử 34 cán bộ quản lý cấp Cục, Vụ tới địa phương giúp cơ sở thực hiện 4 nhiệm vụ chính.

Mưa lũ lịch sử: Giá rau xanh tăng cao, nhiều người đi mua xăng dầu, Bộ Công Thương có chỉ đạo?

(NLĐO) - Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

