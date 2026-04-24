Nhan sắc dàn thí sinh tiềm năng của Miss Global Business Innovation

Ban tổ chức cuộc thi khẳng định cuộc thi Miss Global Business Innovation 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và khả năng hội nhập của nữ doanh nhân, đồng thời gắn kết cộng đồng doanh nghiệp với các giá trị phát triển bền vững.

Thí sinh Trần Thị Thanh Tâm

Bên cạnh việc tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt tiêu biểu, cuộc thi còn chú trọng lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nhiều người đẹp Việt Nam tranh tài tại cuộc thi sắc đẹp này. Theo đánh giá của Nghệ sĩ nhân dân Vũ Ngoạn Hợp, Trưởng ban giám khảo, thí sinh Trần Thị Thanh Tâm là người đẹp gây ấn tượng với phong thái chuyên nghiệp, khả năng trình bày dự án rõ ràng và tư duy lãnh đạo hiện đại.

Thí sinh Hoàng Thị Hòa

Trong khi đó, Cao Thị Yến thu hút nhờ hình ảnh nữ doanh nhân năng động, giàu năng lượng tích cực và tinh thần lan tỏa giá trị cộng đồng.

Vũ Thị Oanh lại ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng, cân bằng giữa sức khỏe - tinh thần - sắc đẹp, đại diện cho lối sống hiện đại và bền vững.

Thí sinh Vũ Thị Oanh

Đại diện ban tổ chức cũng nhận định thí sinh Trần Thị Hợp không kém phần nổi bật khi thể hiện bản lĩnh một nữ lãnh đạo đào tạo thực chiến với kinh nghiệm và tư duy thực tiễn. Trong khi đó, thí sinh Hoàng Thị Hòa gây ấn tượng bởi sự nhạy bén trong kinh doanh và phong thái chuyên nghiệp của một nữ doanh nhân hiện đại.

Thí sinh Trần Thị Hợp

Vũ Thị Kiều Anh là một trong những gương mặt tiềm năng nổi bật tại Miss Global Business Innovation 2026. Với nền tảng tri thức vững chắc, bản lĩnh nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp lý cùng tinh thần nhân ái sâu sắc, cô đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn luôn hướng đến những giá trị cộng đồng bền vững.