Nhan sắc người đẹp Việt thi Miss Cosmo 2025

Nhan sắc hoa hậu Phương Linh dự thi Miss Cosmo 2025

Phương Linh là người đẹp Việt tham dự đấu trường Miss Cosmo 2025, diễn ra từ cuối tháng 11 đến 20-12

Hoa hậu Phương Linh là người đẹp Việt sẽ tham gia đấu trường nhan sắc Miss Cosmo 2025, cùng với 80 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Phương Linh cho biết: "Những ngày qua, Linh cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi từ các thí sinh đến từ khắp châu lục. Điều đó giúp Linh tự tin, tràn đầy năng lượng và giữ được tinh thần thoải mái. Linh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến tại Miss Cosmo 2025. Năm nay nhiều quốc gia đầu tư mạnh và thí sinh rất tiềm năng, vì vậy Linh sẽ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc điều gì".

Trên hành trình hướng tới đêm Chung kết Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh cùng UniMedia giới thiệu dấu mốc mới của dự án cộng đồng "Line2Life" với phiên bản digital của "Cẩm nang Line2Life" chính thức được ra mắt.

Đây là bước hoàn thiện giai đoạn khởi động và mở đầu cho chặng đường lan tỏa những giá trị nhân văn mà dự án theo đuổi.

Ấn phẩm không chỉ giới thiệu tổng quan về dự án, mà còn hệ thống các kiến thức thiết thực về những biểu hiện thường gặp của rối loạn tâm lý, cùng bộ kỹ năng Sơ cứu tâm lý tại nhà như kỹ thuật Grounding 5-4-3-2-1 hay Hít thở 4-7-8, giúp người đọc có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Phương Linh ấn tượng với dự án Line2Life

Chia sẻ về dự án, Phương Linh cho biết: "Tôi tạo ra cuốn cẩm nang này với mong muốn đây sẽ là điểm tựa đầu tiên cho các bạn trẻ khi đối diện những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Trước khi Line2Life được hoàn thiện đầy đủ, tôi muốn cẩm nang trở thành nơi đáng tin cậy, giúp các bạn tìm thấy sự bình tĩnh, rõ ràng và những bước hỗ trợ ban đầu để cảm thấy an toàn hơn, bớt cô đơn hơn.

Bên cạnh các công cụ thực tế, tôi cũng muốn cung cấp danh sách phòng khám và chuyên gia uy tín, để bất kỳ ai cần đều biết chính xác nơi tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn. Tôi muốn tận dụng tất cả nguồn lực, kiến thức, mạng lưới, hỗ trợ từ chuyên gia và trải nghiệm thực tế, để tạo ra một sản phẩm dễ tiếp cận, đầy thấu hiểu và có khả năng tạo ra sự thay đổi ngay từ hôm nay".

Bộ trang phục Carnival Costume "Cá chép hóa rồng" của Phương Linh tại Miss Cosmo 2025

Bộ trang phục Cá chép hóa rồng

Trong buổi công bố Phương Linh là người đẹp Việt tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh thu hút chú ý khi lần đầu trình diễn thiết kế Carnival Costume "The Rising Dragon" với những chuyển động uyển chuyển trên sân khấu.

Bộ trang phục là kết quả nhiều tháng phác thảo và hoàn thiện của Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Duy Hậu, Quán quân cuộc thi Thiết kế Trang phục Diễu hành thuộc khuôn khổ Miss Cosmo Vietnam 2025, với sự đồng hành và hỗ trợ của hai Mentor là NTK Tín Thái và NTK Khoa Lỗ.

Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra trong hơn 20 ngày tại Việt Nam, từ cuối tháng 11 đến 20-12. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chuỗi Festival sôi động, đậm sắc văn hóa, tổ chức tại nhiều tỉnh, thành như Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP HCM với chủ đề chính "Rising Dragon". Bên cạnh đó, các phần thi phụ nổi bật gồm Best of Vietnam, Carnival Costume, Green Summit cùng hoạt động đồng hành hấp dẫn hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc dành cho thí sinh và người hâm mộ sắc đẹp.

Lấy cảm hứng từ hình tượng "Cá chép hóa rồng", biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn mình của người Việt, thiết kế Carnival Costume "The Rising Dragon" được phát triển với bảng màu rực rỡ, giàu chất lễ hội, hướng tới hình ảnh diễu hành đường phố đầy năng lượng. Tư duy này hòa nhịp với chủ đề "Rising Dragon" của Miss Cosmo 2025, thời điểm Việt Nam tự tin khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới.

NTK Nguyễn Duy Hậu chia sẻ rằng anh muốn tái hiện một hành trình mạnh mẽ nhưng bền bỉ, như cá chép vượt Vũ Môn để hóa rồng cũng là tinh thần mà thế hệ trẻ Việt Nam đang nỗ lực theo đuổi.

Bộ trang phục sẽ có hai màn trình diễn ấn tượng tại Miss Cosmo 2025

Bộ trang phục sẽ có hai màn trình diễn ấn tượng tại Miss Cosmo 2025: Diễu hành trong chương trình Tea Carnival - Lễ hội đường phố và văn hóa Trà, thuộc Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 và trình diễn trên sân khấu Carnival Show, đồng thời là chương trình Bế mạc Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 7-12 tại Lâm Đồng.