"Miss Cosmo 2025" - Việt Nam đăng cai, 80 nhan sắc trên thế giới sẵn sàng chinh phục ngôi vị hoa hậu!

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"

"Miss Cosmo 2025" chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mùa giải thứ hai đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều điểm mới hấp dẫn. Việt Nam chính thức là quốc gia đăng cai, cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11-2025 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc lễ hội, kết hợp thời trang, di sản và giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào 20-12 tại TP HCM, đây sẽ là sự kiện ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Với chủ đề "Rising Dragon", trưởng ban tổ chức cuộc thi, ông Trần Việt Bảo Hoàng nhấn mạnh: "Việt Nam - quốc gia đăng cai cũng được biết đến là "miền đất của rồng xanh", và người Việt tự hào là "Con Rồng cháu Tiên".

Vì thế, tôi tin rằng "Miss Cosmo 2025" với chủ đề Rồng Vươn Mình sẽ là nơi vẻ đẹp cất cánh cùng bản lĩnh và tầm ảnh hưởng".

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, "Miss Cosmo 2025" tiếp tục khẳng định sức hút khi thu hút hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia.

Các thí sinh góp mặt tại cuộc thi đều là Hoa Hậu/Á Hậu hoặc người đẹp mang danh hiệu Miss Cosmo 2025 tại quốc gia của mình, được công nhận thành tích và chính thức đại diện cho đất nước bước vào hành trình chinh phục chiếc vương miện Impactful Crown.

"Miss Cosmo 2025" - Bùng nổ sắc đẹp và âm nhạc. Lễ hội Cosmo beauty & music festival “đốt cháy” sân khấu ngoài trời với 20.000 khán giả!

Tại họp báo "Miss Cosmo 2025" diễn ra tối 22-8 tại TP HCM, Ban tổ chức chính thức công bố concept Chung kết hoàn toàn mới với đêm thi kết hợp sắc đẹp và âm nhạc dưới hình thức lễ hội ngoài trời mang tên Cosmo Beauty & Music Festival.

Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra tại công viên Sáng Tạo, TP HCM, với sức chứa lên đến 20.000 khán giả, mục tiêu tạo nên một kỷ lục mới về sân khấu sắc đẹp - âm nhạc ngoài trời.

Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cũng đã công bố AXN - kênh giải trí tổng hợp thuộc sở hữu của KC Global Media, chính thức trở thành đối tác chiến lược về phát sóng toàn cầu của cuộc thi trong 3 năm. Trước đó, AXN đã phát sóng trực tiếp đêm Chung kết Miss Cosmo 2024, mang đến những trải nghiệm chất lượng cao cho khán giả quốc tế.

Với lần hợp tác chiến lược này, Miss Cosmo tiếp tục minh chứng vị thế và sức lan tỏa mạnh mẽ của một đấu trường nhan sắc do người Việt tạo nên. AXN từng ghi dấu với loạt chương trình nổi tiếng toàn cầu như X Factor, The Voice, Asia's Next Top Model,...

Miss Cosmo không chỉ dừng lại là một cuộc thi sắc đẹp, đây là một Beauty Festival - một hành trình nơi sắc đẹp kết hợp cùng văn hoá, thời trang, du lịch và giải trí, tạo nên những trải nghiệm phong phú và lan tỏa giá trị Việt Nam đến khán giả toàn cầu. Các thí sinh đại diện quốc gia sẽ bắt đầu đến Việt Nam từ tháng 11-2025 để bước vào lịch trình chính thức của cuộc thi.

Bên cạnh các hoạt động và những phần thi quan trọng, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đây chính là hành trình để các đại diện sắc đẹp khẳng định bản lĩnh, lan tỏa sức ảnh hưởng tích cực và kết nối với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động ý nghĩa.