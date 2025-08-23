Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"

Thùy Trang

(NLĐO) - Thế vận hội sắc đẹp quốc tế "Miss Cosmo 2025" vừa khởi động với hơn 80 nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

"Miss Cosmo 2025" - Việt Nam đăng cai, 80 nhan sắc trên thế giới sẵn sàng chinh phục ngôi vị hoa hậu!

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 1.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"

"Miss Cosmo 2025" chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mùa giải thứ hai đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều điểm mới hấp dẫn. Việt Nam chính thức là quốc gia đăng cai, cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11-2025 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc lễ hội, kết hợp thời trang, di sản và giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào 20-12 tại TP HCM, đây sẽ là sự kiện ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Với chủ đề "Rising Dragon", trưởng ban tổ chức cuộc thi, ông Trần Việt Bảo Hoàng nhấn mạnh: "Việt Nam - quốc gia đăng cai cũng được biết đến là "miền đất của rồng xanh", và người Việt tự hào là "Con Rồng cháu Tiên".

Vì thế, tôi tin rằng "Miss Cosmo 2025" với chủ đề Rồng Vươn Mình sẽ là nơi vẻ đẹp cất cánh cùng bản lĩnh và tầm ảnh hưởng".

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, "Miss Cosmo 2025" tiếp tục khẳng định sức hút khi thu hút hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia.

Các thí sinh góp mặt tại cuộc thi đều là Hoa Hậu/Á Hậu hoặc người đẹp mang danh hiệu Miss Cosmo 2025 tại quốc gia của mình, được công nhận thành tích và chính thức đại diện cho đất nước bước vào hành trình chinh phục chiếc vương miện Impactful Crown.

"Miss Cosmo 2025" - Bùng nổ sắc đẹp và âm nhạc. Lễ hội Cosmo beauty & music festival “đốt cháy” sân khấu ngoài trời với 20.000 khán giả!

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 2.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp Miss Cosmo 2025

Tại họp báo "Miss Cosmo 2025" diễn ra tối 22-8 tại TP HCM, Ban tổ chức chính thức công bố concept Chung kết hoàn toàn mới với đêm thi kết hợp sắc đẹp và âm nhạc dưới hình thức lễ hội ngoài trời mang tên Cosmo Beauty & Music Festival.

Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra tại công viên Sáng Tạo, TP HCM, với sức chứa lên đến 20.000 khán giả, mục tiêu tạo nên một kỷ lục mới về sân khấu sắc đẹp - âm nhạc ngoài trời.

Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cũng đã công bố AXN - kênh giải trí tổng hợp thuộc sở hữu của KC Global Media, chính thức trở thành đối tác chiến lược về phát sóng toàn cầu của cuộc thi trong 3 năm. Trước đó, AXN đã phát sóng trực tiếp đêm Chung kết Miss Cosmo 2024, mang đến những trải nghiệm chất lượng cao cho khán giả quốc tế.

Với lần hợp tác chiến lược này, Miss Cosmo tiếp tục minh chứng vị thế và sức lan tỏa mạnh mẽ của một đấu trường nhan sắc do người Việt tạo nên. AXN từng ghi dấu với loạt chương trình nổi tiếng toàn cầu như X Factor, The Voice, Asia's Next Top Model,...

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 3.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 4.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 5.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 6.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp "Miss Cosmo 2025"- Ảnh 7.

Hơn 80 nhan sắc tham dự thế vận hội sắc đẹp Miss Cosmo 2025

Miss Cosmo không chỉ dừng lại là một cuộc thi sắc đẹp, đây là một Beauty Festival - một hành trình nơi sắc đẹp kết hợp cùng văn hoá, thời trang, du lịch và giải trí, tạo nên những trải nghiệm phong phú và lan tỏa giá trị Việt Nam đến khán giả toàn cầu. Các thí sinh đại diện quốc gia sẽ bắt đầu đến Việt Nam từ tháng 11-2025 để bước vào lịch trình chính thức của cuộc thi.

Bên cạnh các hoạt động và những phần thi quan trọng, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đây chính là hành trình để các đại diện sắc đẹp khẳng định bản lĩnh, lan tỏa sức ảnh hưởng tích cực và kết nối với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Tin liên quan

Ai sẽ đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025?

Ai sẽ đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025?

(NLĐO) - Trước thềm đêm chung kết cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025, người đẹp Minh Nhàn, Phương Linh nhận được nhiều dự đoán đăng quang.

Tranh cãi phát ngôn của đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam 2025

(NLĐO)- Top 35 người đẹp vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025 lộ diện tại buổi trao sash diễn ra vào tối 21-8.

Hot TikToker triệu follow Tạ Công Bằng lột xác

(NLĐO)- Tạ Công Bằng được biết đến là hot tiktoker Cà Mau với 5 triệu lượt theo dõi này thành ứng viên nổi bật của The TVFACE 2025.

Miss Cosmo 2025 thế vận hội nhan sắc khởi động Miss Cosmo 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo