Nhận sai nhưng không... hổ thẹn

Muốn gỡ phong tỏa vì "gia đình khó khăn"

Trước đó, để phục vụ điều tra vụ án, công an đã kê biên nhà, đất, tài sản của 4 bị cáo nói trên. Trong đó, bị cáo Thắng bị kê biên căn nhà ở đường Ngô Thời Nhiệm và Trịnh Phong (TP Nha Trang) do bị cáo và vợ đứng tên, tổng diện tích 453 m2. Công an đồng thời phong tỏa tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng (trong đó có 33 tỉ đồng, hơn 300.000 USD, gần 6.900 euro) ở nhiều tài khoản cùng đứng tên vợ ông Thắng tại một số ngân hàng ở chi nhánh Khánh Hòa.

Tại phiên tòa, gia đình bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đề nghị gỡ các lệnh phong tỏa tài sản vì đang gặp nhiều khó khăn.