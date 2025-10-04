HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhân sự phải thích ứng nhanh với biến động

Huy Lân

(NLĐO)- Trong thời đại mới, nhân sự không chỉ vững chuyên môn mà còn phải có tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, thích ứng nhanh với biến động.

Ngày 4-10, trong khuôn khổ Ngày hội việc làm năm 2025, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM tổ chức chương trình talkshow "Nhà trường và doanh nghiệp trong triển khai mô hình đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" với sự tham gia của nhiều diễn giả, khách mời.

Nhân sự phải thích ứng nhanh với biến động - Ảnh 1.

Doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển dụng đến sinh viên

PGS- TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, đánh giá trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của xã hội. Người lao động hiện nay không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, khả năng khởi nghiệp và thích ứng nhanh với biến động. Đây cũng chính là điều mà các doanh nghiệp đang đặc biệt quan tâm, kỳ vọng ở thế hệ trẻ – những sinh viên hôm nay.

Đề cập sứ mệnh cốt lõi của các trường ĐH, PGS - TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ - Trường ĐH Bách khoa, cho rằng trường không chỉ giảng dạy, nghiên cứu mà còn có chức năng đổi mới sáng tạo.

Tại chương trình, bà Lê Thanh Trúc, Giám đốc nhân sự Công ty CP Ánh sáng Châu Á (asiaSHINE) chia sẻ xu hướng thị trường lao động toàn cầu và Việt Nam, kỹ năng cần thiết trong tương lai… Bà cho biết 6 tháng đầu năm 2025, 87% doanh nghiệp toàn cầu thừa nhận đang hoặc sẽ đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực có kỹ năng. 70% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng khoảng cách kỹ năng cản trở trực tiếp sự đổi mới và tăng trưởng.

Tại Việt Nam, GDP năm 2024 tăng trưởng 7,9% so với năm 2023, cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp vẫn hạn chế. Doanh nghiệp hiện rất cần nhân sự am hiểu công nghệ mới, kỹ năng số, kỹ năng xử lý dữ liệu.

Về thu nhập, theo khảo sát, mức lương bình quân toàn thị trường là khoảng 17,7 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% so với năm 2022. Riêng tại TP HCM, sinh viên mới ra trường khi đi làm thường nhận mức lương khởi điểm từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng.

Các yếu tố khiến nhân sự rời bỏ doanh nghiệp chủ yếu gồm: 62% vì lương và cơ hội thăng tiến, 36% do quản lý trực tiếp, 27% vì văn hóa công ty và 25% vì thiếu cân bằng cuộc sống. Trong khi đó, 81% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến mở rộng tuyển dụng trong năm 2025. Tuy nhiên, 82% vẫn ưu tiên ứng viên có từ 1 đến 5 năm kinh nghiệm. Đây là thách thức lớn đối với sinh viên mới tốt nghiệp.

Tại chương trình, một số câu hỏi của sinh viên cũng đề cập về tuổi thọ nghề nghiệp của người lao động trong bối cảnh doanh nghiệp luôn tuyển dụng nhân sự trẻ để tạo nguồn... 

