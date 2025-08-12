HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhân tài Đất Việt 2025: Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo do người Việt làm chủ

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 12-8, Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 công bố thông tin về Giải thưởng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2004. Năm 2025, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiếp tục đồng hành tổ chức, mở rộng phạm vi tôn vinh ở nhiều lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, y dược, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo do người Việt làm chủ - Ảnh 1.

Các đại biểu trong chương trình giao lưu phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025

Trong 17 năm tổ chức, giải đã thu hút hơn 7.500 tác giả, nhóm tác giả, với trên 3.500 sản phẩm, công trình khoa học - kỹ thuật dự thi; vinh danh hơn 210 công trình tiêu biểu. Nhiều sản phẩm đoạt giải đã tiếp tục giành giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước.

Đặc biệt, chủ đề năm 2025 hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp ứng dụng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain, điện toán đám mây, vạn vật kết nối (IoT), điện toán lượng tử,... vào các lĩnh vực đời sống, sản xuất và quản trị.

Giải thưởng đặc biệt khuyến khích những sản phẩm có tính ứng dụng cao, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giải thưởng không chỉ là sân chơi công nghệ, mà còn là nền tảng kết nối trí tuệ Việt với sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo do người Việt làm chủ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 tiếp tục nhận bài dự thi

Ban Tổ chức cho biết giải thưởng trong lĩnh vực Công nghệ số đã được phát động từ đầu năm 2025 và tính đến thời điểm hiện tại đã thu hút hơn 130 sản phẩm dự thi chất lượng, đa dạng về nội dung và bám sát chủ đề của Ban Tổ chức đề ra.

Tính đến ngày 29-7, sau vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 5 công trình tiêu biểu đề nghị xét trao giải thưởng lĩnh vực Khuyến học – Tự học thành tài năm 2025, gồm: Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu (tỉnh Bắc Giang); Máy gắp mía thủy lực xoay 360 độ (tỉnh Tây Ninh), Thiết bị đào rãnh đất (tỉnh Tiền Giang), Máy tinh lọc mật ong NH-10/70 (tỉnh Thanh Hóa), Ứng dụng ống diệt men chè trong quy trình sản xuất (tỉnh Thái Nguyên).

Ban tổ chức thông báo thời gian nhận hồ sơ dự thi lĩnh vực Công nghệ số sẽ kết thúc vào cuối tháng 8-2025. Các tác giả, nhóm tác giả có thể gửi hồ sơ về địa chỉ email: giaithuongnhantaidatviet@gmail.com trước ngày 31-8-2025.

Dự án Chống lừa đảo của Hiếu PC nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Dự án Chống lừa đảo của Hiếu PC nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt

(NLĐO)- Dự án Chống lừa đảo do Hiếu PC và các thành viên sáng lập đã nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 với hạng mục "Cống hiến xã hội"

Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016

(ictworld.vn) - Ngày 10-5, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 đã chính thức được phát động nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các tài năng trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (CNTT), Khoa học công nghệ, Y dược và Môi trường.

Phát động giải thưởng Nhân tài đất Việt 2014

Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2014 vừa được Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và VTV, Báo Dân Trí phát động ngày 24-6 tại TP HCM. Chương trình dành cho những người yêu thích khoa học công nghệ thông tin khu vực phía Nam. Thời gian nhận bài thi từ nay đến ngày 30-9 tại báo điện tử VnMedia, 30 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 20-11.

Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" Nhân tài đất Việt Hội Khuyến học công trình khoa học trí tuệ nhân tạo
