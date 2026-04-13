Nhận tin nhắn bất thường, vợ về nhà phát hiện chồng tử vong

Ngày 13-4, lực lượng Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong phòng ngủ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, vợ ông Đ. (54 tuổi) phát hiện chồng đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ căn nhà trên đường số 29, khu phố Chiêu Liêu A, phường Dĩ An.

Người vợ cho biết, trưa cùng ngày khi đang làm việc tại công ty, bà nhận được điện thoại từ người thân thông báo ông Đ. đã nhắn tin với nội dung "không thể tiếp tục sống". Nghi có chuyện chẳng lành, bà tức tốc trở về nhà thì phát hiện sự việc.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.