Chương trình "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-4 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ca sĩ Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình "Âm vang Tổ quốc"

Với quy mô khoảng 40.000 khán giả, "Âm vang Tổ quốc" được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và yếu tố chính luận nhằm truyền tải thông điệp xuyên suốt về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến cũng góp mặt tại chương trình như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, 2 ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là các nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sĩ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như các NSND Dương Minh Đức, Hà Thủy, các ca sĩ Hoàng Tùng, Vũ Thắng Lợi Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… cùng 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân

Đây là sự kiện mở đầu chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026.

Khán giả nhận vé xem concert "Âm vang Tổ quốc" qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

Để đăng ký vé, khán giả cần tải ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận tại địa chỉ https://tgdv.vtscloud.vn/installation, tạo tài khoản cá nhân và theo dõi thông báo mở cổng đăng ký từ Ban tổ chức.

Theo Ban tổ chức, đây là giải pháp giúp công chúng tiếp cận thông tin nhanh chóng, đăng ký minh bạch và thuận tiện, đồng thời tăng cường tương tác giữa chương trình với khán giả trên môi trường số.

Toàn bộ hướng dẫn và thời điểm mở đăng ký sẽ được cập nhật trên Fanpage chính thức và các kênh báo chí đồng hành, nhằm bảo đảm công chúng không bỏ lỡ cơ hội tham dự sự kiện.