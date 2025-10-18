Phim ca nhạc "Tổ quốc trong tim" tưng bừng chiếu tại TP HCM

Hậu trường đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" được hé lộ trên màn ảnh rộng

Đây là phim ca nhạc do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp cùng Sun Bright sản xuất, CGV Việt Nam phát hành. Một sản phẩm văn hóa chiến lược góp phần lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt và xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp (bìa phải), nhà sản xuất Hoàng Quân (bìa trái) cùng các nghệ sĩ đến tham dự sự kiện

Nhà báo Lê Quốc Minh (giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - tại buổi chiếu tối 17-10

Suất chiếu đặc biệt diễn ra ở cụm rạp CGV Sư Vạn Hạnh, quy tụ nhiều đại biểu, nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất và công chúng yêu nghệ thuật tham gia.

"Tổ quốc trong tim: The Concert Film" là phiên bản điện ảnh được phát triển từ concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - đêm nghệ thuật chính luận tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả nhiều thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc.

Bộ phim tái hiện lại năng lượng ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến, âm thanh vòm đa chiều và hình ảnh 4K. Những hậu trường của đêm nhạc cũng được hé lộ khéo léo trong phim.

Bức tranh âm nhạc đa màu sắc

"Tổ quốc trong tim: The Concert Film" được dàn dựng công phu, tái cấu trúc từ những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm diễn, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến và hệ thống âm thanh vòm chuẩn quốc tế.

Khán giả cầm cờ đỏ sao vàng cổ vũ trong suất chiếu đặc biệt

Khán giả hát "Tiến quân ca"

Về mặt nghệ thuật, phim trình bày một bức tranh âm nhạc đa sắc, trải dài từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình đến nhạc trẻ đương đại, được sắp đặt trong bố cục điện ảnh chặt chẽ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các yếu tố ánh sáng, màu sắc, và chuyển động máy quay đều được xử lý có chủ đích để nhấn mạnh thông điệp về truyền thống – khát vọng – niềm tin hướng tới tương lai. Mỗi chi tiết đều được xử lý tinh tế như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành cùng chương trình.

Với mức giá phổ thông 65.000 đồng/vé (hạng P – Phim phổ biến đến mọi đối tượng), phim hướng tới việc mở rộng cơ hội thưởng thức văn hóa tới đông đảo công chúng. Tác phẩm do 2 đạo diễn Nguyễn Mạnh Tuấn - Vũ Liêm thực hiện, chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17-10 với các suất chiếu giới hạn.

Toàn bộ lợi nhuận bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

"Tổ quốc trong tim" sẽ là đêm nhạc thường niên

Tại suất chiếu đặc biệt, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 1.000 vé xem phim cho Hội cựu chiến binh.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (trái) - đã trao tặng 1.000 vé xem phim cho Hội cựu chiến binh.

Suất chiếu đặc biệt không chỉ là một hoạt động tri ân khán giả, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình đưa phim đến với khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Từ đó, bộ phim tiếp tục lan tỏa giá trị tự hào dân tộc, tình yêu quê hương của người Việt Nam qua nhiều thế hệ — bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, âm nhạc và cảm xúc Việt Nam.

Sau suất chiếu, ê-kíp phim diễn ra một cuộc giao lưu ngắn với ê-kíp thực hiện tác phẩm. Nhà báo Lê Quốc Minh thông tin: "Nhiều người hỏi "Tổ quốc trong tim" có day 2, day 3 không thì chúng tôi xin chia sẻ là không có. Tuy nhiên, chúng tôi có phim ca nhạc. Chúng tôi cũng đã đăng ký bản quyền và kỳ vọng "Tổ quốc trong tim" sẽ trở thành chương trình thường niên. Quốc khánh năm sau chúng tôi sẽ đưa chương trình đến một thành phố nào đó".

Nhiều khán giả tham gia suất chiếu đặc biệt tại TP HCM bày tỏ cảm xúc, dành nhiều lời khen cho phim. Họ cảm thấy tự hào được thưởng thức không khí sôi động, hào hùng mà không thiếu những phút giây sâu lắng của đêm nhạc quốc gia ở Mỹ Đình trên màn ảnh rộng.