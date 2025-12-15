HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhân viên bãi biển Đà Nẵng dùng máy dò kim loại, tìm ra nhẫn vàng cho khách

B.Vân

(NLĐO) - Hơn một giờ tìm kiếm, nhân viên Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tìm ra nhẫn vàng 2 chỉ cho khách đánh rơi

Ngày 15-12, anh Phan Thanh Trinh (SN 1984, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng), cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch - Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết anh cùng đồng nghiệp vừa hỗ trợ một trường hợp tìm lại chiếc nhẫn vàng bị đánh rơi trên bãi biển.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 14-12, Đội Quản lý trật tự du lịch tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của chị Trần Thị Ngọc Linh về việc làm rơi một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Theo trình bày, chiếc nhẫn bị rơi vào khoảng 21 giờ ngày 13-12 khi chị Linh dạo chơi tại khu vực bãi biển trước Công viên Biển Đông, phường Sơn Trà.

Nhân viên Đà Nẵng dùng thiết bị dò kim lọai tìm nhẫn vàng cho du khách - Ảnh 1.

Anh Phan Thanh Trinh đã cùng đồng nghiệp hỗ trợ và tìm kiếm thành công nhẫn vàng bị rơi ở bãi biển

Sau khi phát hiện mất tài sản, chị Linh cùng người thân quay lại bãi biển tìm kiếm suốt nhiều giờ trong đêm nhưng không có kết quả. Đến rạng sáng, chị tìm đến trạm điều hành của lực lượng quản lý trật tự du lịch với mong muốn được hỗ trợ.

Nhận thông tin, anh Hồ Thăng Tươi, người trực ca thời điểm đó, đã liên hệ anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông để phối hợp tìm kiếm. Dù đang trong thời gian nghỉ phép, anh Trinh vẫn nhanh chóng có mặt và cùng đồng nghiệp sử dụng thiết bị dò kim loại để rà soát khu vực nghi bị rơi.

Nhân viên Đà Nẵng dùng thiết bị dò kim lọai tìm nhẫn vàng cho du khách - Ảnh 2.

Chiếc nhẫn vàng 2 chỉ trị giá khoảng 30 triệu đồng là kỷ vật quý của người đánh rơi

Sau gần một giờ tìm kiếm, đến hơn 6 giờ ngày 14-12, chiếc nhẫn bị vùi sâu dưới lớp cát biển đã được phát hiện và trao trả cho chị Linh. Anh Trinh cho biết, khi biết đây là chiếc nhẫn mà mẹ chị Linh tặng trong lễ đính hôn, có ý nghĩa đặc biệt với chị. Vì vậy, cả nhóm quyết tâm tìm bằng được.

Trước đó, cuối tháng 7, anh Trinh và anh Đông cũng từng hỗ trợ một du khách người Úc tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 2.000 USD bị rơi trên bãi biển Đà Nẵng.

Theo anh Trinh, trong nhiều năm công tác, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã hỗ trợ hàng trăm trường hợp người dân và du khách tìm lại tài sản thất lạc trên bãi biển.

