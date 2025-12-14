Cận cảnh thi công tượng Phật khổng lồ ở Đà Nẵng, gần 10 năm chưa hoàn thành

Ghi nhận tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn do Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa làm chủ đầu tư, đang triển khai tại khu vực núi đá Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, hoạt động thi công vẫn diễn ra tại một số hạng mục chính, tập trung quanh công trình tượng đá Phật Bổn sư.

Tại khu vực này, nhiều phương tiện cơ giới như xe múc, máy cắt đá cùng đội ngũ công nhân đang làm việc liên tục để hoàn thiện các phần việc còn lại của tượng. Phía sau tượng Phật Bổn sư, xe múc tiến hành đào, múc phần đá dôi dư trong quá trình thi công.

Công trình khu văn hoá tâm linh Đà Sơn đang thi công tượng Phật khổng lồ ở núi đá Phước Lý

Nhiều đường nội bộ bên trong công trình, dẫn lên núi - đang có nhiều xe múc hoạt động

Thi công tượng Phật khổng lồ ở núi đá Phước Lý - Đà Nẵng, gần 10 năm chưa xong

Trong khuôn viên khu văn hóa tâm linh, một số hạng mục lớn đã được hoàn thành. Dưới chân công trình tượng đá đang xây dựng, Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa lắp đặt bảng thông báo về thời gian nổ mìn tại công trình, được quy định vào buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ.

Công trình tượng Phật này bắt đầu thi công vào khoảng năm 2016

Bên dưới công trình tượng Phật, nhiều công nhân và máy móc hoạt động

Phía sau tượng Phật, nhiều xe múc xúc dọn phần đá dôi dư từ quá trình thi công

Thông báo thời gian nổ mìn

Đáng chú ý, ngay bên dưới công trình tượng đá là khu vực mỏ đá Đà Sơn, cũng do Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa khai thác trước đây. Mỏ đá này đã hết hạn khai thác từ tháng 8-2018, hiện để lại một hố nước sâu, diện tích lớn, chưa được hoàn thổ. Chủ đầu tư đã tổ chức rào chắn và cắm bảng cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Hố nước sâu từ hoạt động khai thác đá trước đây của mỏ Đà Sơn, nằm cạnh khu dân cư

Công ty TNHH Phú Mỹ Hoà thông báo không cho người dân đến gần khu vực hồ nước sâu

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 12-2014. Đến năm 2016, Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn mở rộng và cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa, với nội dung xây dựng tượng đá Phật Bổn sư và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, hạng mục tượng đá Phật Bổn sư đã đạt khoảng 70% khối lượng thi công. Riêng hạng mục tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện chưa được triển khai. Đồng thời, Sở khẳng định việc thi công dự án không bị khống chế về thời gian hoàn thành, do trong hồ sơ thẩm định và giấy phép xây dựng không quy định cụ thể về tiến độ thực hiện.