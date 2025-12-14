Cận cảnh thi công tượng Phật khổng lồ ở Đà Nẵng, gần 10 năm chưa hoàn thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cận cảnh thi công tượng Phật khổng lồ ở Đà Nẵng, gần 10 năm chưa hoàn thành

B.Vân

(NLĐO) - Tượng đá Phật Bổn sư đang được Công ty TNHH Phú Mỹ Hoà xây dựng ở núi đá Phước Lý - Đà Nẵng đã gần 10 năm nhưng mới chỉ đạt 70% khối lượng

Ghi nhận tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn do Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa làm chủ đầu tư, đang triển khai tại khu vực núi đá Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, hoạt động thi công vẫn diễn ra tại một số hạng mục chính, tập trung quanh công trình tượng đá Phật Bổn sư.

Tại khu vực này, nhiều phương tiện cơ giới như xe múc, máy cắt đá cùng đội ngũ công nhân đang làm việc liên tục để hoàn thiện các phần việc còn lại của tượng. Phía sau tượng Phật Bổn sư, xe múc tiến hành đào, múc phần đá dôi dư trong quá trình thi công. 

- Ảnh 1.

Công trình khu văn hoá tâm linh Đà Sơn đang thi công tượng Phật khổng lồ ở núi đá Phước Lý

- Ảnh 2.

Nhiều đường nội bộ bên trong công trình, dẫn lên núi - đang có nhiều xe múc hoạt động

Thi công tượng Phật khổng lồ ở núi đá Phước Lý - Đà Nẵng, gần 10 năm chưa xong

Trong khuôn viên khu văn hóa tâm linh, một số hạng mục lớn đã được hoàn thành. Dưới chân công trình tượng đá đang xây dựng, Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa lắp đặt bảng thông báo về thời gian nổ mìn tại công trình, được quy định vào buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ.

- Ảnh 3.

Công trình tượng Phật này bắt đầu thi công vào khoảng năm 2016

- Ảnh 4.

Bên dưới công trình tượng Phật, nhiều công nhân và máy móc hoạt động

- Ảnh 5.

Phía sau tượng Phật, nhiều xe múc xúc dọn phần đá dôi dư từ quá trình thi công

- Ảnh 6.

Thông báo thời gian nổ mìn

Đáng chú ý, ngay bên dưới công trình tượng đá là khu vực mỏ đá Đà Sơn, cũng do Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa khai thác trước đây. Mỏ đá này đã hết hạn khai thác từ tháng 8-2018, hiện để lại một hố nước sâu, diện tích lớn, chưa được hoàn thổ. Chủ đầu tư đã tổ chức rào chắn và cắm bảng cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

- Ảnh 7.

Hố nước sâu từ hoạt động khai thác đá trước đây của mỏ Đà Sơn, nằm cạnh khu dân cư

- Ảnh 8.

Công ty TNHH Phú Mỹ Hoà thông báo không cho người dân đến gần khu vực hồ nước sâu

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 12-2014. Đến năm 2016, Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn mở rộng và cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa, với nội dung xây dựng tượng đá Phật Bổn sư và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, hạng mục tượng đá Phật Bổn sư đã đạt khoảng 70% khối lượng thi công. Riêng hạng mục tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện chưa được triển khai. Đồng thời, Sở khẳng định việc thi công dự án không bị khống chế về thời gian hoàn thành, do trong hồ sơ thẩm định và giấy phép xây dựng không quy định cụ thể về tiến độ thực hiện.

Tin liên quan

Không có chuyện sử dụng camera AI giám sát giao thông tại Đà Nẵng từ hôm nay

Không có chuyện sử dụng camera AI giám sát giao thông tại Đà Nẵng từ hôm nay

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình vận hành hệ thống camera AI giám sát tại một số nút giao thông trên địa bàn.

Đà Nẵng: Cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trả thêm gần 5 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Đà Nẵng thông qua chính sách tăng thu nhập, cán bộ hoàn thành xuất sắc có thể được nhận thêm gần 5 triệu đồng mỗi tháng

Giá đất Đà Nẵng đã quá cao, đại biểu đề nghị tạm dừng tăng

(NLĐO) - Thảo luận tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu đề nghị không tăng bảng giá đất vì mức hiện tại đã quá cao.

tượng Phật Đà Nẵng Phú Mỹ Hoà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo