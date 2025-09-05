HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhân viên bảo hiểm tham ô tiền tỉ của công ty

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một nhân viên bảo hiểm tại Đà Nẵng bị xác định đã tham ô hơn 1,76 tỉ đồng của công ty để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (38 tuổi, trú phường Điện Bàn) về hành vi "tham ô tài sản".

Trước đó, Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố, điều tra về cùng hành vi trên.

Nhân viên bảo hiểm tham ô tiền tỉ tại Đà Nẵng bị bắt giam - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm Nguyễn Minh Quang

Kết quả điều tra xác định ngày 6-6, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thực hiện thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ). 

Tuy nhiên, từ ngày 25-11-2024 đến ngày 18-4-2025, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang đã thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng tiền nợ thẻ tín dụng (tổng số hơn 1,76 tỉ đồng).

Khi nhận được tiền, Quang không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang về tội "Tham ô tài sản" nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 4-9, sau thời gian xác minh, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng (sau sáp nhập) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang để phục vụ điều tra.

