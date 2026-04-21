Nhật Bản cảnh báo nguy cơ siêu động đất đe dọa 7 tỉnh

Theo NHK sáng 21-4, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,7 độ (theo thang Moment Nhật Bản) xảy ra ở miền Bắc nước vào hôm trước.

Tuy nhiên, một nguy cơ mới chực chờ: Các cơ quan chức năng cảnh báo 7 tỉnh của Nhật Bản có khả năng đối diện một trận siêu động đất mới.

Khu vực được cảnh báo bao gồm các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki và Chiba, nơi tọa lạc 182 đô thị.

Người dân ở các khu vực này được yêu cầu tuân theo các khuyến nghị cho đến 17 giờ ngày 27-4 (giờ địa phương), nhưng không yêu cầu sơ tán.

Sóng lớn ở vùng bờ biển phía Bắc Nhật Bản do trận động đất ngày 20-4 - Ảnh: KYODO

Theo Channel News Asia, Văn phòng Nội các và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nguy cơ xảy ra siêu động đất là khoảng 1% trong vòng 1 tuần tới, ở khu vực ven biển phía Bắc.

Các quan chức nhấn mạnh cảnh báo này không phải là dự báo động đất mà chỉ kêu gọi người dân tăng cường chuẩn bị, như sẵn sàng bộ dụng cụ sơ tán khẩn cấp, bảo vệ đồ đạc trong nhà, kiểm tra xem đã có đủ thực phẩm, nước uống và nhà vệ sinh di động dự phòng chưa...

Ngoài ra, các quan chức cũng kêu gọi người dân tìm kiếm thông tin chính xác và luôn tránh lan truyền tin giả.

Trước đó, một cảnh báo tương tự đã được đưa ra sau trận động đất lớn vào tháng 12-2025. Thực tế, không có trận động đất lớn nào xảy ra sau đó.

JMA cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các trận động đất có cường độ từ 8 trở lên, đồng thời cho biết "khả năng xảy ra một trận động đất lớn mới tương đối cao hơn so với thời điểm bình thường".

Trước đó, một trận động đất mạnh 7,7 độ đã được ghi nhận ngoài khơi Sanriku, tỉnh Iwate - Nhật Bản lúc 16 giờ 52 phút ngày 20-4 (giờ địa phương).

Cường độ này tương đương mức 5 trên thang đo địa chấn "truyền thống" Shindo bao gồm 7 cấp của Nhật Bản, tâm chấn ước tính sâu 19 km. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất này mạnh 7,4 độ, theo thang Moment của Mỹ.