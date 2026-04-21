HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ siêu động đất đe dọa 7 tỉnh

Anh Thư

(NLĐO) - Cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất cực mạnh đã được ban hành tại 182 đô thị và các khu vực khác thuộc 7 tỉnh của Nhật Bản.

Theo NHK sáng 21-4, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,7 độ (theo thang Moment Nhật Bản) xảy ra ở miền Bắc nước vào hôm trước. 

Tuy nhiên, một nguy cơ mới chực chờ: Các cơ quan chức năng cảnh báo 7 tỉnh của Nhật Bản có khả năng đối diện một trận siêu động đất mới.

Khu vực được cảnh báo bao gồm các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki và Chiba, nơi tọa lạc 182 đô thị.

Người dân ở các khu vực này được yêu cầu tuân theo các khuyến nghị cho đến 17 giờ ngày 27-4 (giờ địa phương), nhưng không yêu cầu sơ tán.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ siêu động đất đe dọa 7 tỉnh - Ảnh 1.

Sóng lớn ở vùng bờ biển phía Bắc Nhật Bản do trận động đất ngày 20-4 - Ảnh: KYODO

Theo Channel News Asia, Văn phòng Nội các và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nguy cơ xảy ra siêu động đất là khoảng 1% trong vòng 1 tuần tới, ở khu vực ven biển phía Bắc.

Các quan chức nhấn mạnh cảnh báo này không phải là dự báo động đất mà chỉ kêu gọi người dân tăng cường chuẩn bị, như sẵn sàng bộ dụng cụ sơ tán khẩn cấp, bảo vệ đồ đạc trong nhà, kiểm tra xem đã có đủ thực phẩm, nước uống và nhà vệ sinh di động dự phòng chưa... 

Ngoài ra, các quan chức cũng kêu gọi người dân tìm kiếm thông tin chính xác và luôn tránh lan truyền tin giả.

Trước đó, một cảnh báo tương tự đã được đưa ra sau trận động đất lớn vào tháng 12-2025. Thực tế, không có trận động đất lớn nào xảy ra sau đó.

JMA cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các trận động đất có cường độ từ 8 trở lên, đồng thời cho biết "khả năng xảy ra một trận động đất lớn mới tương đối cao hơn so với thời điểm bình thường".

Động đất 7,4 độ “dội” vào Nhật Bản, sóng thần đe dọa 3 tỉnh. Thực hiện: Thanh Long

Trước đó, một trận động đất mạnh 7,7 độ đã được ghi nhận ngoài khơi Sanriku, tỉnh Iwate - Nhật Bản lúc 16 giờ 52 phút ngày 20-4 (giờ địa phương).

Cường độ này tương đương mức 5 trên thang đo địa chấn "truyền thống" Shindo bao gồm 7 cấp của Nhật Bản, tâm chấn ước tính sâu 19 km. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất này mạnh 7,4 độ, theo thang Moment của Mỹ.

Động đất mạnh ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần

(NLĐO) - Cảnh báo sóng thần ban hành sau trận động đất mạnh 7,7 độ - thông tin ban đầu là 7,4 độ - tại bờ biển Đông Bắc Nhật Bản chiều 20-4 (giờ địa phương).

Động đất mạnh ở Indonesia, nhiều nơi đối mặt cảnh báo sóng thần

(NLĐO) - Cơ quan địa chất quốc gia Indonesia cho biết đã ghi nhận thông tin về thiệt hại do động đất mạnh 7,4 độ nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Động đất rung chuyển hơn 10 địa phương ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản cảnh báo sóng thần

(NLĐO) - Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần vào rạng sáng 28-12 (giờ địa phương), sau trận động đất mạnh ngoài khơi Đài Loan - Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo