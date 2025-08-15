Sáng 15-8, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại quảng trường nhà hát Hải Phòng.

Người dân Hải Phòng thích thú với màn trình diễn của các kị binh

Người dân và du khách tại TP Hải Phòng đã được chứng kiến một sự kiện đặc biệt khi Đoàn Quân nhạc và Đoàn Kỵ binh Công an nhân dân (CAND) tiến hành diễu hành ngay tại dải trung tâm thành phố, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh, kỷ luật và vẻ đẹp của lực lượng công an trong thời bình.

Điểm nhấn là sự phối hợp của 80 cán bộ chiến sĩ và 40 chiến mã thuộc Đoàn CSCĐ kỵ binh CAND phối hợp biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn súng trước quảng trường nhà hát TP Hải Phòng. Hàng nghìn người dân tới xem, phấn khích hò reo cổ vũ.

Đây không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật đường phố, mà còn là hình ảnh sinh động khắc họa sự hào hùng, kỷ luật và bản lĩnh của lực lượng CAND.

Bắt đầu 8 giờ 30 phút, tiếng kèn, trống hùng tráng của Đoàn quân nhạc Công an nhân dân đã vang lên, mở đầu cho buổi diễu hành đặc sắc

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tại TP Hải Phòng

Không dừng lại ở đó, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 15-8, tại Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng sẽ trở thành không gian nghệ thuật đặc sắc với chương trình biểu diễn do Nhà hát CAND dàn dựng công phu. Sự kiện quy tụ gần 60 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp sẽ mang đến các tiết mục ca - múa - nhạc hiện đại, chuyển tải thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an nhân văn, vì Nhân dân phục vụ…

Ban tổ chức cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2025). Sự kiện này góp phần cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường vẻ vang của lực lượng CAND, đồng thời gửi đi thông điệp về một lực lượng công an luôn bản lĩnh, hiện đại, hết lòng vì Nhân dân, vì bình yên cuộc sống.

Một số hình ảnh Đoàn CSCĐ kỵ binh CAND phối hợp biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn súng trước quảng trường nhà hát TP Hải Phòng:

Màn biểu diễn cưỡi ngựa, bắn súng được các chiến sĩ cảnh sát biểu diễn thuần thục tốc độ cao liên tiếp được người dân và du khách hò reo cổ vũ

Sau khi kết thúc biểu diễn, đoàn diễu hành đi qua các trục phố chính: Trần Hưng Đạo - Quang Trung - phía sau Nhà triển lãm - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Quảng trường Nhà hát, Đoàn kị binh CAND đã có thời gian giao lưu cùng người dân đất Cảng.