Nhật Bản: Cuộc đua "song mã" đến vị trí chủ tịch LDP?

Hãng tin Kyodo hôm 12-9 cho biết thông tin trên sau khi ông Shinjiro Koizumi cho biết sẽ lắng nghe ý kiến cử tri rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Là con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý với những nỗ lực giải quyết tình trạng giá gạo tăng vọt. Trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP trước đó, ông giành được sự ủng hộ của nhiều nhà lập pháp nhưng không thể tiến vào vòng bầu cử thứ 2.

Sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba thông báo quyết định từ chức hôm 7-9, đã có 2 nhân vật công khai tuyên bố tham gia cuộc đua giành ghế chủ tịch LDP, gồm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và cựu Bộ trưởng Bộ An ninh kinh tế Takayuki Kobayashi. Ngoài ra, Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi và cựu Bộ trưởng Bộ An ninh kinh tế Sanae Takaichi cũng dự định tham gia cuộc đua, theo Kyodo. Trong số này, bà Takaichi đã thất bại trước ông Ishiba trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP năm ngoái.

Ông Shinjiro Koizumi và bà Sanae Takaichi. Ảnh: KYODO

Cuộc bầu cử tiếp theo ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2027 khi nhiệm kỳ 3 năm của ông Ishiba kết thúc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này đã tuyên bố từ chức sớm để chịu trách nhiệm cho việc liên minh cầm quyền không giữ được quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Trước đó, liên minh cầm quyền cũng mất thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái.

Giờ đây, LDP quyết định tổ chức cuộc bầu cử để chọn người kế nhiệm ông Ishiba vào ngày 4-10 tới. Theo Kyodo, tiến trình vận động tranh cử bắt đầu từ ngày 22-9. Để tham gia tranh cử, một ứng cử viên phải thu thập đề cử từ 20 nghị sĩ LDP. Cuộc đua sẽ được quyết định bởi tổng cộng 590 phiếu, gồm 295 phiếu từ các nghị sĩ LDP và 295 phiếu từ các đảng viên.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử lần này có thể là cuộc đua "song mã" giữa ông Koizumi và bà Takaichi. Một trong những vấn đề then chốt của cuộc bầu cử là cách hợp tác với các đảng đối lập và tiến hành cải tổ LDP. Do liên minh cầm quyền đã mất thế đa số tại Hạ viện từ cuối năm ngoái nên hiện nay họ cần sự ủng hộ của các đảng đối lập để thông qua dự luật.