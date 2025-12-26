HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Nhật Bản thử nghiệm khai thác đất hiếm dưới đáy biển

Hoàng Phương

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản sắp thử nghiệm khai thác bùn từ đáy biển gần đảo Minamitorishima, nơi được cho là có chứa các nguyên tố đất hiếm.

Cuộc thử nghiệm bắt đầu từ tháng 1-2026 và dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng, sử dụng tàu thăm dò Chikyu do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất Nhật Bản vận hành. Nhóm nghiên cứu sẽ thu hồi bùn từ đáy biển ở độ sâu khoảng 6.000 m, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và gần đảo Minamitorishima.

Cuộc thử nghiệm sẽ sử dụng hệ thống đường ống và thiết bị khai thác mới được phát triển nhằm đánh giá liệu việc khai thác bùn có khả thi về mặt kỹ thuật hay không. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ tinh luyện các nguyên tố đất hiếm từ bùn thu được và phân tích nồng độ của chúng. Dựa vào kết quả thử nghiệm, nhóm dự kiến tiến hành các đợt thử nghiệm khai thác tiếp theo từ tháng 2-2027. Theo đài NHK, dự án trên do Văn phòng Nội các Nhật Bản phụ trách.

Nhật Bản thử nghiệm khai thác đất hiếm dưới đáy biển - Ảnh 1.

Tàu thăm dò Chikyu sẽ được dùng trong thử nghiệm hút bùn từ đáy biển ở vùng biển gần đảo Minamitorishima, nơi được cho là có chứa các nguyên tố đất hiếm ở Nhật Bản. Ảnh: AP

Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò thiết yếu đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, mỏ đất hiếm nằm sâu dưới vùng biển ngoài khơi đảo Minamitorishima được ước tính có trữ lượng lên đến 16 triệu tấn. Tuy nhiên, ông Ishii Shoichi, Giám đốc chương trình Nền tảng quốc gia về phát triển đại dương đổi mới thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, lưu ý rằng bùn đáy biển ở đó chỉ có thể được xem là tài nguyên nếu được khai thác ổn định và đáng tin cậy.

Ông Ishii bày tỏ hy vọng cuộc thử nghiệm sẽ chứng minh được tính khả thi của công nghệ khai thác nói trên. Quan chức này cho biết một trong những sứ mệnh của họ là xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm nội địa, từ đó bảo đảm nguồn cung ổn định các khoáng sản thiết yếu cho ngành công nghiệp này.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hồi tháng 11 cho biết nước này sẽ xem xét những cách thức cụ thể để hợp tác với Mỹ trong việc phát triển đất hiếm tại vùng biển quanh đảo Minamitorishima. Theo Kyodo, Nhật Bản đã thăm dò phía Mỹ về khả năng Thủ tướng Takaichi thăm Mỹ vào nửa cuối tháng 3-2026 để gặp Tổng thống Donald Trump. Nếu cuộc gặp này diễn ra, Nhật Bản nhiều khả năng tìm kiếm sự hợp tác của Mỹ về an ninh kinh tế, trong đó có việc cải thiện chuỗi cung ứng đất hiếm.

