Tiếp tục động đất mạnh, Philippines phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp

Thảm họa động đất tiếp tục ập đến chỉ sau khi ngoài khơi tỉnh Davao Oriental hứng chịu cơn địa chấn 7,4 độ sáng cùng ngày, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi Philippines tối 10-10. Ảnh: PHIVOLCS

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS), trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 12 phút tối 10-10.

Đảo Mindanao - hòn đảo lớn thứ hai của Philippines - là khu vực cảm nhận rõ rệt nhất những trận rung lắc do động đất gây ra.

Ngoài ra, PHIVOLCS ghi nhận rung chấn cấp IV ở hai TP Davao, Bislig cùng toàn tỉnh Surigao del Sur. Trong khi đó, thiết bị đo địa chấn cũng phát hiện dao động mạnh ở nhiều khu vực như Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, Misamis Oriental và South Cotabato.

Dự báo sóng thần có thể xuất hiện vào khoảng từ 7 đến 9 giờ tối cùng ngày, PHIVOLCS cảnh báo người dân ở ven biển các tỉnh Surigao del Sur, Davao Oriental và Surigao del Norte nhanh chóng sơ tán lên vùng cao.

Philippines đã ban hành lệnh sơ tán và triển khai lực lượng ứng cứu khẩn cấp đề phòng dư chấn và triều cường bất thường ở những khu vực nêu trên.

Trước đó cùng ngày, trận động đất mạnh 7,4 độ ở khu vực Davao không những làm mất điện trên diện rộng mà còn gây sạt lở cục bộ, sập nhiều công trình.

Khi động đất xảy ra, hàng ngàn cư dân hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà.

Cơ quan chức năng Philippines đang tiến hành đánh giá thiệt hại, với các báo cáo ban đầu cho thấy một số công trình bị sập và sạt lở đất cục bộ.



