Hành động đẹp của người phụ nữ nhặt được túi xách tại AEON Mall Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hành động đẹp của người phụ nữ nhặt được túi xách tại AEON Mall Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Trong lúc đến AEON Mall Huế, người phụ nữ nhặt được chiếc túi xách màu đen chứa nhiều tiền cùng giấy tờ quan trọng

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), Công an phường An Cựu, TP Huế đã tổ chức trao trả một túi xách đánh rơi tại AEON Mall Huế cho người dân, qua đó tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp trong những ngày đầu xuân.

- Ảnh 1.

Công an phường An Cựu hỗ trợ trao trả tiền, tài sản lại cho người bị đánh rơi.

Chủ nhân chiếc túi xách là chị N.T.K.A. (trú phường Thuận An, TP Huế). Trước đó, trong lúc tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại AEON Mall Huế, chị A. không may đánh rơi túi xách loại nhỏ, màu đen, bên trong có chứa nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng với tổng cộng 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Người nhặt được túi xách là chị C.T.B.Ng. (trú đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu). Ngay sau khi nhặt được tài sản đánh rơi, chị Ng. đã chủ động liên hệ và bàn giao túi xách cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường An Cựu nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản đúng người, đúng quy định.

Trước đó không lâu, vào ngày 19-1, Công an phường An Cựu cũng đã kịp thời hỗ trợ hoàn trả hơn 92 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Cụ thể, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền lớn từ một tài khoản lạ nên đã đến trình báo cơ quan công an.

Qua phối hợp xác minh với ngân hàng, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế) và đã hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của Công an phường An Cựu cùng tinh thần trung thực, nghĩa tình của người dân không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử, tạo không khí an lành, tin cậy trong những ngày đầu năm mới tại TP Huế.

Tin liên quan

Tài xế xe buýt trao trả tài sản hơn 2 tỉ đồng cho hành khách để quên

Tài xế xe buýt trao trả tài sản hơn 2 tỉ đồng cho hành khách để quên

(NLĐO) - Đơn vị vận hành tuyến buýt là Trung tâm Tân Đạt (trực thuộc Tổng Cty Vận tải Hà Nội - Transerco) đã trao trả 1 balô có chứa tài sản trị giá hơn 2 tỉ đồng tới tận tay người để quên trên xe buýt

Định danh tài sản số qua mức thuế 0,1%

Áp thuế mức 0,1% được xem là bước ngoặt để đưa tài sản mã hóa thoát "vùng xám", hướng tới thị trường minh bạch và bền vững

Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi

(NLĐO)- Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng

chiếc ví trao trả tài sản trả tài sản tài sản đánh rơi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo