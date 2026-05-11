Nhặt được 5 khẩu súng ngắn bên đường liền mang tới công an

Ngày 11-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cùng Công an xã Hồ Vương (Thanh Hóa) tiếp nhận 5 khẩu súng ngắn và 2 viên đạn quân dụng, 3 kg pháo nổ do một người dân giao nộp.

Số tang vật gồm 5 khẩu súng ngắn, 2 viên đạn và 3 kg pháo hoa được người dân nhặt được bên đường

Trước đó, sáng 8-5, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồ Vương, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa được 1 người dân mang tới giao nộp 1 túi đen nhặt được bên đường.

Theo trình báo của anh Mai Văn Hải (1987, ngụ thôn Nội 1, xã Hồ Vương), khoảng 9 giờ 45 phút ngày 8-5, trong quá trình di chuyển từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện 1 túi vải đen (dạng túi du lịch) để ở lề đường.

Do tò mò nên anh Hải đã mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 5 khẩu súng ngắn (dạng súng colt), 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3 kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm của tang vật nhặt được, anh Hải đã mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Khi đang mang số "hàng nóng" trên tới công an, anh Hải đã gặp tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ liên mang tới giao nộp.