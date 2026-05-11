HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhặt được 5 khẩu súng ngắn bên đường liền mang tới công an

Tuấn Minh

(NLĐO) - Trên đường đi làm về, thấy 1 túi vải du lịch bên đường, anh Hải ở Thanh Hóa tò mò mở ra thì tá hỏa phát hiện bên trong có 5 khẩu súng ngắn, 2 viên đạn.

Ngày 11-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cùng Công an xã Hồ Vương (Thanh Hóa) tiếp nhận 5 khẩu súng ngắn và 2 viên đạn quân dụng, 3 kg pháo nổ do một người dân giao nộp.

Mở túi du lịch vứt bên đường, tá hỏa phát hiện 5 khẩu súng ngắn bên trong - Ảnh 1.

Số tang vật gồm 5 khẩu súng ngắn, 2 viên đạn và 3 kg pháo hoa được người dân nhặt được bên đường

Trước đó, sáng 8-5, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồ Vương, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa được 1 người dân mang tới giao nộp 1 túi đen nhặt được bên đường.

Theo trình báo của anh Mai Văn Hải (1987, ngụ thôn Nội 1, xã Hồ Vương), khoảng 9 giờ 45 phút ngày 8-5, trong quá trình di chuyển từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện 1 túi vải đen (dạng túi du lịch) để ở lề đường.

Do tò mò nên anh Hải đã mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 5 khẩu súng ngắn (dạng súng colt), 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3 kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm của tang vật nhặt được, anh Hải đã mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Khi đang mang số "hàng nóng" trên tới công an, anh Hải đã gặp tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ liên mang tới giao nộp.

Tin liên quan

Phát hiện súng ngắn, 52 viên đạn trong nhà kẻ buôn ma túy cộm cán

Phát hiện súng ngắn, 52 viên đạn trong nhà kẻ buôn ma túy cộm cán

(NLĐO)- Sau khi bị bắt quả tang đang buôn bán ma túy cho con nghiện, Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã khám xét nhà riêng của kẻ buôn ma túy cộm cán và phát hiện 37 gói heroin, 2 khẩu súng ngắn quân dụng, 52 viên đạn...

CSGT có thể được trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên từ ngày 5-8

(NLĐO)- Theo Thông tư 65/2020, CSGT được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áp giáp, khoá số 8 khi tuần tra, kiểm soát.

Triệt phá sòng bạc "ông trùm" ở Bình Thạnh, phát hiện 2 khẩu súng ngắn

(NLĐO) - Công an đột kích sòng bạc trên địa bàn quận Bình Thạnh tạm giữ hàng chục đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng.

Thanh Hóa súng quân dụng súng ngắn súng colt nhặt được 5 khẩu súng bên đường giao nộp công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo