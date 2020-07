Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của CSGT.



Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-8-2020 và thay thế Thông tư số 01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT.

CSGT đi tuần tra kiểm soát sẽ được trang bị súng tiểu liên

Cụ thể, theo thông tư số 65/2020, CSGT được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông. Ngoài ra, CSGT được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, CSGT được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản…

"Việc dừng, kiểm soát phương tiện giao thông phải đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện giao thông phải thực hiện các việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật"- thông tư 65 quy định

Khi tuần tra, kiểm soát cơ động chỉ được dừng phương tiện vào làn dừng phương tiện khẩn cấp trên đường cao tốc để kiểm tra, xử lý trong các trường hợp: Phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông tức thời; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm; phát hiện phương tiện giao thông dừng, đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc...

Phương tiện của CSGT là xe ô tô, mô tô tuần tra, kiểm soát, xe chuyên dùng, xe đạp. Vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áp giáp, khoá số 8. "Việc trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của pháp luật"- thông tư nêu rõ.