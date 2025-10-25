Nhặt được cọc tiền rơi bên đường, 4 học sinh tới công an tìm người mất

Chiều 24-10, Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp trả lại số tiền 20 triệu đồng cho một cán bộ biên phòng. Đây là số tiền người này đánh rơi và được 1 nhóm học sinh nhặt được.

Nhóm học sinh nhặt được cọc tiền 20 triệu đồng đã mang tới công an tìm người mất. Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến cung cấp

Theo Công an xã Hoằng Tiến, khoảng 20 giờ ngày 22-10, trong lúc đi học thêm, 4 học sinh lớp 7 trên địa bàn là Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương và Nguyễn Hải Nam (ngụ xã Hoằng Tiến) đã nhặt được một cọc tiền rơi bên đường.

Tiến hành kiểm tra, số tiền nhóm học sinh đã nhặt được là 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã mang số tiền tới Công an xã Hoằng Tiến trình báo và nhờ tìm người đánh rơi.

Ông Trần Thọ Bằng nhận lại số tiền do mình đánh rơi

Sau đó, Công an xã Hoằng Tiến đã thông báo và xác minh được số tiền trên của ông Trần Thọ Bằng (SN 1972; là cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường). Theo ông Bằng, trong lúc ông từ Đồn Biên phòng ra khu vực cống Phúc Ngư, ông đã làm rơi số tiền tiền trên.

Đại diện Công an xã Hoằng Tiến cho biết hành động đẹp của nhóm học sinh trên rất đáng được tuyên dương.