Nhặt được cọc tiền rơi bên đường, 4 học sinh tới công an tìm người mất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhặt được cọc tiền rơi bên đường, 4 học sinh tới công an tìm người mất

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một nhóm học sinh lớp 7 ở Thanh Hóa vừa tới cơ quan công an trình báo, tìm người để trả lại 20 triệu đồng do nhóm này nhặt được khi đi học về

Chiều 24-10, Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp trả lại số tiền 20 triệu đồng cho một cán bộ biên phòng. Đây là số tiền người này đánh rơi và được 1 nhóm học sinh nhặt được.

- Ảnh 1.

Nhóm học sinh nhặt được cọc tiền 20 triệu đồng đã mang tới công an tìm người mất. Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến cung cấp

Theo Công an xã Hoằng Tiến, khoảng 20 giờ ngày 22-10, trong lúc đi học thêm, 4 học sinh lớp 7 trên địa bàn là Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương và Nguyễn Hải Nam (ngụ xã Hoằng Tiến) đã nhặt được một cọc tiền rơi bên đường.

Tiến hành kiểm tra, số tiền nhóm học sinh đã nhặt được là 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã mang số tiền tới Công an xã Hoằng Tiến trình báo và nhờ tìm người đánh rơi.

- Ảnh 2.

Ông Trần Thọ Bằng nhận lại số tiền do mình đánh rơi

Sau đó, Công an xã Hoằng Tiến đã thông báo và xác minh được số tiền trên của ông Trần Thọ Bằng (SN 1972; là cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường). Theo ông Bằng, trong lúc ông từ Đồn Biên phòng ra khu vực cống Phúc Ngư, ông đã làm rơi số tiền tiền trên.

Đại diện Công an xã Hoằng Tiến cho biết hành động đẹp của nhóm học sinh trên rất đáng được tuyên dương.

Tin liên quan

Đồng Nai: Xôn xao clip "30 giây hôi hết 59 triệu" tiền rơi trên Quốc lộ 51

Đồng Nai: Xôn xao clip "30 giây hôi hết 59 triệu" tiền rơi trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 30 giây, một số người đã ùa chạy ra làn xe ô tô trên Quốc lộ 51 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai "hôi" hết 59 triệu của người đánh rơi.

Nhiều người dân bất ngờ nhặt được tiền rơi từ trên nóc ô tô đang di chuyển

(NLĐO) - Trước lúc đi tới ngân hàng để giao dịch, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã đãng trí để túi nilon chứa 100 triệu đồng lên nóc ô tô rồi điều khiển xe đi. Trong lúc di chuyển, túi tiền bị văng xuống đường, được nhiều người dân nhặt và giao nộp lại cho công an.

Đi tìm tiền rơi vãi từ vụ đánh bạc, bàng hoàng phát hiện người đàn ông chết trong rừng

(NLĐO)- Trong lúc vào rừng để tìm kiếm tiền rơi vãi từ những con bạc vừa bị lực lượng chức năng "đột kích" bắt giữ, nhiều người dân ở Hà Tĩnh bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong.

Thanh Hóa Trả lại tiền rơi tiền rơi nhặt tiền rơi Hoằng Tiến học sinh nhặt được tiền rơi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo