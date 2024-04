Nhậu say còn gọi vào đường dây nóng công an để trình báo tin giả

Ngày 10-4, Công an phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã làm việc với ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1977; trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân) liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ông T. (bên trái) làm việc với công an.

Khoảng 22 giờ ngày 4-4, ông T. gọi điện thoại đến đường dây nóng của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trình báo về việc ổ khóa cổng nhà ông bị nhỏ keo dán sắt. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của Công an TP Huế đến giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, khi các lực lượng chức năng đến làm việc thì mẹ ông T. cho biết không hề có sự việc bị nhỏ keo, dán sắt vào khóa cổng, không ai gây rối mất an ninh trật tự. Mẹ ông T. cho biết thêm trước đó, ông T. đã sử dụng bia rượu và hiện đã đi ngủ.

Đến trưa 5-4, Công an phường Thủy Xuân đã làm việc với ông T. và người này khai nhận hành vi báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.