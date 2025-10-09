HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Lực lượng công an đã thương lượng căng thẳng với nhóm đối tượng ở Campuchia để đưa cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị trở về an toàn.

Giải cứu cô gái 22 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia - Ảnh 1.

Chị V. được giải cứu, trên đường về Việt Nam

Ngày 9-10, Công an xã Tuyên Phú cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời giải cứu một cô gái bị các đối tượng lừa bán sang Campuchia.

Theo điều tra, ngày 1-10, chị Đ.T.V. (20 tuổi, trú xã Tuyên Phú) trình báo bị nhóm người lừa bán trong quá trình sang Campuchia làm việc. Trước đó, do từng nhiều lần qua lại biên giới nên chị V. khá chủ quan.

Ngày 9-9, chị V. thuê taxi sang lại nơi làm việc thì bị tài xế chở đến khu vực vắng người, ép lên xe khác, tịch thu điện thoại rồi bán cho nhóm người ở Campuchia. Tại đây, chị bị cưỡng ép lao động, đánh đập và giám sát nghiêm ngặt. Khi không chịu nổi, chị cầu xin được gọi điện về Việt Nam.

Nhận được thông tin, Công an xã Tuyên Phú lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Phòng PC02. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và mối quan hệ phối hợp quốc tế, lực lượng công an đã thương lượng với nhóm đối tượng bên kia biên giới, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị giam giữ.

Sau nhiều ngày giải cứu căng thẳng, chị V. được đưa trở về quê an toàn. Đến ngày 7-10, khi đã ổn định tinh thần, chị và gia đình đã đến trụ sở Công an xã Tuyên Phú gửi thư cảm ơn lực lượng công an.

Công an xã Tuyên Phú khuyến cáo người dân cần cảnh giác với lời mời làm việc ở nước ngoài, không tự ý di chuyển qua biên giới, chỉ đi khi có hợp đồng rõ ràng và qua các kênh hợp pháp.

Quảng Trị công an giải cứu Campuchia cô gái lừa bán xã Tuyên Phú
