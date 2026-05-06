Thời sự

Nhảy cầu Sêrêpốk, người đàn ông khiến nhiều người thót tim

Cao Nguyên

(NLĐO) – Một người đàn ông sau khi nhảy xuống cầu Sêrêpốk đã may mắn tự bơi vào bờ và được người dân kịp thời động viên, hỗ trợ.

Vụ việc xảy ra vào sáng 6-5 tại cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk – Lâm Đồng).

Người đàn ông nhảy cầu Sêrêpốk may mắn bơi vào bờ và được giúp đỡ - Ảnh 1.

Sau khi bơi được vào bờ, người đàn ông đã được nhiều người dân khuyên can

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông điều khiển xe máy đến khu vực cầu Sêrêpốk. Tại đây, người này để lại ví, điện thoại và xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sêrêpốk. 

Phát hiện vụ việc, nhiều người đã tổ chức ứng cứu bằng cách ném phao (được để sẵn trên cầu) xuống sông và chèo thuyền tới hỗ trợ. Thời điểm này, mực nước sông khá thấp nên người đàn ông đã tự bơi được vào bờ.

Tuy nhiên, sau khi nằm sát chân cầu, người này có ý định tiếp tục bơi ra giữa dòng nên một người dân chèo thuyền tới nắm áo, can ngăn.

Sau đó, nhiều người lội xuống khu vực chân cầu để tiếp tục khuyên can. Trong lúc trò chuyện, người đàn ông cho biết buồn chuyện gia đình nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, không muốn sống nữa.

Sau thời gian dài thuyết phục, người đàn ông này đã được người dân đưa lên cầu, lấy xe máy rồi chở đi uống cà phê. Tại quán cà phê, người đàn ông cho biết đã lập gia đình và có hai con nhỏ.

Tại đây, mọi người tiếp tục động viên người đàn ông suy nghĩ tích cực, cố gắng sống vì con cái. Một người còn hứa sẽ tìm việc làm cho người đàn ông này.

Thông qua đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người thân của người đàn ông đã nhanh chóng có mặt để tiếp tục động viên, đưa về nhà.

Tin liên quan

Liên tiếp có người nhảy cầu Sêrêpốk tự tử, có nên lắp camera giám sát?

Liên tiếp có người nhảy cầu Sêrêpốk tự tử, có nên lắp camera giám sát?

(NLĐO) - Cộng đồng mạng đề xuất lắp camera an ninh để giám sát, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân nhảy cầu Sêrêpốk

Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới sông Sêrêpốk

(NLĐO) - Nam thanh niên 26 tuổi mất tích 2 ngày được phát hiện tử vong dưới sông Sêrêpốk, nghi nhảy cầu tự tử.

Tìm tung tích nạn nhân bị sát hại, phi tang dưới sông Sêrêpốk

(NLĐO) - Sau gần 4 năm xảy ra vụ giết người, phi tang xuống sông Sêrêpốk, đến nay cơ quan công an vẫn chưa tìm được tung tích nạn nhân.

