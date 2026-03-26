Nhiệt điện Vĩnh Tân phát động Tết trồng cây, phủ xanh hơn 23 ha khuôn viên

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) vừa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2026 tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên và Đoàn viên thanh niên Công ty.

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty, chia sẻ: "Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 3 về tăng cường bảo vệ môi trường, hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã đẩy mạnh các hoạt động thiết thực như trồng cây, xây dựng cảnh quan xanh. Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện môi trường làm việc mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với sự phát triển bền vững của Công ty".

Lễ phát động “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại Nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh: Minh Ngọc



Ngay sau lễ phát động, CBCNV Công ty đã trồng thêm mới gần 200 cây các loại như: chà là, xoan… và chăm sóc cho các cây đã trồng trước đó. Đến nay toàn khuôn viên Công ty có hơn 20.450 cây xanh cùng khoảng 102.500 m² thảm cỏ, phủ xanh trên 23 ha diện tích, góp phần hình thành không gian sản xuất xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, phát động phong trào. Ảnh: Minh Ngọc



CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: Minh Ngọc



Hoạt động trồng cây được Công ty duy trì từ khi thành lập, trở thành truyền thống gắn với quá trình xây dựng và phát triển. Phong trào không chỉ tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp mà còn thể hiện quyết tâm vận hành an toàn, kiểm soát môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Qua nhiều năm, các mảng xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã góp phần cải thiện môi trường làm việc, giảm tác động thời tiết khắc nghiệt và khẳng định nỗ lực bảo vệ môi trường trong sản xuất điện.