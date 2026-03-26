Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Nhiệt điện Vĩnh Tân phát động Tết trồng cây, phủ xanh hơn 23 ha khuôn viên

Hợp Phố

(NLĐO) - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trồng mới cây xanh, nâng tổng số lên hơn 20.450 cây, góp phần xây dựng môi trường sản xuất xanh – sạch – bền vững

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) vừa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2026 tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên và Đoàn viên thanh niên Công ty.

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty, chia sẻ: "Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 3 về tăng cường bảo vệ môi trường, hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã đẩy mạnh các hoạt động thiết thực như trồng cây, xây dựng cảnh quan xanh. Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện môi trường làm việc mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với sự phát triển bền vững của Công ty".

Nhiệt điện Vĩnh Tân phát động Tết trồng cây, phủ xanh hơn 23 ha khuôn viên - Ảnh 1.

Lễ phát động “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại Nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh: Minh Ngọc

Ngay sau lễ phát động, CBCNV Công ty đã trồng thêm mới gần 200 cây các loại như: chà là, xoan… và chăm sóc cho các cây đã trồng trước đó. Đến nay toàn khuôn viên Công ty có hơn 20.450 cây xanh cùng khoảng 102.500 m² thảm cỏ, phủ xanh trên 23 ha diện tích, góp phần hình thành không gian sản xuất xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Nhiệt điện Vĩnh Tân phát động Tết trồng cây, phủ xanh hơn 23 ha khuôn viên - Ảnh 2.

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, phát động phong trào. Ảnh: Minh Ngọc

Nhiệt điện Vĩnh Tân phát động Tết trồng cây, phủ xanh hơn 23 ha khuôn viên - Ảnh 3.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: Minh Ngọc

Hoạt động trồng cây được Công ty duy trì từ khi thành lập, trở thành truyền thống gắn với quá trình xây dựng và phát triển. Phong trào không chỉ tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp mà còn thể hiện quyết tâm vận hành an toàn, kiểm soát môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Qua nhiều năm, các mảng xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã góp phần cải thiện môi trường làm việc, giảm tác động thời tiết khắc nghiệt và khẳng định nỗ lực bảo vệ môi trường trong sản xuất điện.

Tin liên quan

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Sáng 22-3-2026, tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS trồng 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1 về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch 2026.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ bảo đảm sản xuất điện hiệu quả năm 2025

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác chuyên môn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Nhiệt điện tết trồng cây
