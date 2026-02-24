HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Q.Nhật

(NLĐO) - "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được UBND TP Huế tổ chức phát động ngay tại công viên Hồ Thuỷ Tiên nhằm tạo mảng xanh đô thị, điểm đến du lịch.

Sáng 24-2, tại công viên Hồ Thủy Tiên, phường Thủy Xuân, UBND TP Huế tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, thiết thực kỷ niệm 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây.

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 1.

Hồ Thủy Tiên từng là địa điểm lên báo Mỹ và thu hút du khách thế giới.

Hoạt động trồng cây tại công viên Hồ Thủy Tiên được xác định không chỉ tạo thêm mảng xanh cho đô thị mà còn góp phần hình thành không gian sinh thái, điểm đến du lịch, vui chơi, giải trí; từng bước chuyển hóa tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế cụ thể, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn mới.

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 2.

Đông đảo lãnh đạo, người dân TP Huế tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Huế kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể người dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó; nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh và bền vững.

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 3.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Huế tham gia Tết trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh rằng Tết trồng cây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc; đồng thời là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu trong giai đoạn tới.

Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh 4.

Chiều hôm nay, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, sẽ chủ trì buổi họp nghe báo cáo phương án vị trí cổng chào và quy hoạch Hồ Thủy Tiên.

Theo ông Giang, trong năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 57,18%. Toàn thành phố đã trồng trên 6.500 ha rừng, trồng mới khoảng một triệu cây xanh phân tán, gieo ươm khoảng 18 triệu cây giống phục vụ trồng rừng, sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 600.000 m³. Hiện nay, Huế có hơn 14.000 ha rừng trồng gỗ lớn và trên 15.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Ông Giang khẳng định trong định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, việc trồng cây, gây rừng không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu mà còn tạo nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế; mở rộng dư địa phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng, kinh tế carbon.

Ngay sau lễ phát động, các lãnh đạo TP Huế cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên công viên Hồ Thủy Tiên, mở đầu phong trào trồng cây, gây rừng năm 2026 trên toàn địa bàn.

tết trồng cây trồng cây lễ trồng cây Lãnh đạo trồng cây
