Nhiệt độ tăng đến 37 độ C, TP HCM tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm đến nay

Thống kê nhanh của Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cho thấy những ngày đầu tháng 4, nhiệt độ tại TP HCM tăng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên từ 35 đến 37 độ C, cộng thêm ảnh hưởng do bức xạ từ mật độ xây dựng cao và đường nhựa tại các khu vực đô thị nên cảm giác như trên 42 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn đang thấp hơn so với tháng 4-2024, khi mà đầu tháng 4-2024 đã có những ngày nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 38 độ C.

So sánh 10 ngày liền kề, trung bình nhiệt độ cao nhất trong ngày của 10 ngày đầu tháng 4-2025 là 35,1 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với 10 ngày cuối tháng 3-2025.

Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy sản lượng điện TP HCM tiêu thụ đang tăng cao trong những ngày gần đây

Nắng nóng gay gắt dẫn đến nhu cầu sử dụng điện để làm mát tại TP HCM từ đầu tháng 4 đến nay gia tăng.

Sản lượng điện tiêu thụ bình quân 1 ngày trong 10 ngày đầu tháng 4-2025 đạt 88,25 triệu kWh/ngày, tăng hơn 1,9 triệu kWh/ngày so với 10 ngày cuối tháng 3-2025, tương đương tăng 2,21%. Trong đó, đỉnh điểm là ngày 10-4, ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất tính từ đầu năm, đạt 95,58 triệu kWh/ngày.

Theo EVNHCMC, tháng 4 là tháng đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết oi bức và chưa có mưa, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP HCM có thể lên đến 100,80 triệu kWh/ngày, cao hơn 34,83% (tương đương 26,04 triệu kWh/ngày) so với tháng 2-2025 và cao hơn 15,80% (tương đương 13,83 triệu kWh/ngày) so với tháng 3-2025.

Trong tháng 4, nắng nóng kéo dài dẫn đến việc sử dụng máy lạnh ở mức cao nhất trong năm.

Đến tháng 5, thường là tháng có nền nhiệt cao nhất trong năm nhưng với dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-15%, mức tiêu thụ điện có thể duy trì ở mức cao nhưng có sự dao động theo từng ngày tùy thuộc vào số ngày có mưa và nhiệt độ thực tế.

"Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Các giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống làm mát trong gia đình và doanh nghiệp, và tận dụng năng lượng tái tạo là rất quan trọng" – EVNHCMC lưu ý.

EVNHCMC dự báo sản lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức đỉnh điểm vào cuối tháng 4 và tháng 5, đòi hỏi công tác quản lý vận hành lưới điện phải được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tổng công ty đã xây dựng các kịch bản vận hành lưới điện ở mức tăng trưởng phụ tải 10% (mức cơ sở) cũng như dự phòng ở mức 15%. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2025. Hoàn tất các công tác sửa chữa bảo trì lưới điện có gián đoạn cung cấp điện trước 31-3-2025, không cắt điện công tác trong các tháng mùa khô…