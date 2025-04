Nhiều băn khoăn về tên gọi 2 phường mới của Hội An

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 21-4, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ký ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII về điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính cấp xã (mới).

Theo đó, ngày 21-4, sau khi xem xét, thảo luận tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, căn cứ kết quả biểu quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII quyết nghị thống nhất điều chỉnh tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã (mới) của tỉnh Quảng Nam tại Nghị quyết 45, ngày 18-4-2025.

TP Hội An - tỉnh Quảng Nam là điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu

Theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vừa ban hành, các tên gọi phường, xã theo phương án trước đó kèm theo số thứ tự đã được đặt lại theo tên của các di tích lịch sử, trầm tích văn hóa…

Nhiều tên đất, tên làng, dòng sông, con suối hay di sản văn hóa nổi tiếng của Quảng Nam đã được đặt tên cho các xã, phường mới, như Hương Trà, Bàn Thạch, Quảng Phú (TP Tam Kỳ); A Vương, Bến Hiên (huyện Đông Giang); Tài Đa, Sơn Cẩm Hà (huyện Tiên Phước); Chiên Đàn, Tây Hồ (huyện Phú Ninh)...

Ngoài ra, những cái tên thân thuộc như Hội An, Mỹ Sơn, Vu Gia, Thu Bồn, Gò Nổi, Bến Giằng, Chợ Được, Bình Dương, Chu Lai... cũng được đặt cho các xã, phường mới.

Điều này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Trên mạng xã hội, rất nhiều tài khoản đã đăng tải các bài viết bày tỏ sự hứng khởi, kèm theo lời khen ngợi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri một cách thấu tình đạt lý, ban hành văn bản ngay trong ngày chủ nhật rồi nhanh chóng triệu tập cuộc họp, bàn luận và đưa ra những quyết định hợp lòng dân.

Tuy vậy, cũng có rất nhiều ý kiến băn khoăn về tên gọi mới của các phường thuộc TP Hội An hiện nay.

Theo phương án mới nhất, Hội An sẽ chia thành 3 phường gồm: phường Hội An (gộp các phường Minh An; phường Cẩm Phô; phường Sơn Phong; phường Cẩm Nam; xã Cẩm Kim); phường Thanh Châu (gồm phường Cẩm Châu; phường Cửa Đại; xã Cẩm Thanh); phường Thanh Hà (nhập xã Cẩm Hà; phường Thanh Hà; phường Tân An; phường Cẩm An); riêng xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên.

Phương án mới nhất, TP Hội An hiện tại được chia thành 3 phường có tên Hội An, Thanh Châu, Thanh Hà và xã đảo Tân Hiệp

Trên Facebook cá nhân, nghệ nhân Võ Tấn Tân – người nổi tiếng với những tác phẩm mỹ nghệ làm từ tre - đã có nhiều bài viết bày tỏ không đồng tình về tên gọi theo phương án mới. Anh lý giải việc đặt tên các phường sau sáp nhập ở Hội An khác với với các địa phương khác và cho rằng nên giữ nguyên tên gọi theo đề xuất ban đầu gồm các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây.

Theo anh Tân, "Hội An" là một thương hiệu đã được xây dựng, công nhận và có giá trị khổng lồ trên phạm vi quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Tên gọi này gắn liền với Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Việc giữ yếu tố "Hội An" trong tên các phường mới giúp duy trì và phát huy ngay lập tức giá trị thương hiệu này, đảm bảo sự nhận diện liên tục và mạnh mẽ đối với du khách và cộng đồng quốc tế. Các tên gọi từ thời xa xưa, dù có ý nghĩa lịch sử địa phương, lại hoàn toàn xa lạ trên trường quốc tế và không mang tính thương hiệu du lịch hiện tại.

Nhiều người mong muốn giữ lại tên gọi theo phương án trước đó, chia thành các phường có tên gọi Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông

Anh Tân cho biết thêm, kinh tế Hội An phụ thuộc lớn vào du lịch. Tên "Hội An" là chìa khóa thu hút du khách. Việc các phường mới vẫn mang "Hội An" trong tên giúp du khách dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin và hiểu rằng khu vực đó vẫn thuộc về không gian du lịch Hội An rộng lớn (bao gồm phố cổ, biển, làng nghề, sinh thái...). Nếu chỉ dùng tên cổ, du khách có thể không nhận ra mối liên hệ, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, quảng bá của các cơ sở dịch vụ, du lịch tại các phường này…

Nhà văn, họa sĩ Trương Nguyên Ngã cũng có bài viết trên Facebook, cho rằng chuyện đặt tên là chuyện quan trọng, để đời. Do vậy, cần phải bàn luận một cách hết sức cẩn trọng, và quan trọng nhất là phải bảo đảm được tâm tư, tình cảm gắn bó của người dân cư ngụ tại Hội An.

Ông phân tích tên phường mới là "Thanh Hà", "Thanh Châu" xét về mặt địa danh cũ thì nghe hay, nhưng đặt theo thì bà con Hội An ở hai nơi mất tên Hội An.

"Để có được một "thương hiệu Hội An" như hôm nay, thực chất đó là công sức của tất cả những người dân "thị xã Hội An" đã cống hiến trong nhiều năm qua. Bây giờ thay bằng tên "Thanh Hà, Thanh Châu" thì những người dân ở hai nơi này lại cảm thấy mình mất đi cái tên gọi Hội An thân thương hàng trăm năm nay, thấy rất khó. Đó là chưa kể những ảnh hưởng gián tiếp rất lớn trong chuyện làm ăn của bà con làm nhiều ngành nghề khác nhau" – nhà văn Trương Nguyên Ngã viết.

Ông đề xuất thay vì lấy tên Thanh Hà, Thanh Châu, có thể xem xét tên phường là "Hội An Thượng", "Hội An Hạ", "Hội An" và xã Tân Hiệp.

Rất nhiều ý kiến mong muốn giữ lại tên gọi có gán kèm chữ "Hội An" theo phương án ban đầu

Trên trang Fanpage Hội An, dưới bài đăng về phương án tên gọi mới của các phường thuộc Hội An, rất nhiều người vào bình luận đã tha thiết kêu gọi lãnh đạo TP Hội An và tỉnh Quảng Nam xem xét, giữ lại tên gọi các phường có gán với chữ Hội An. "Tên gì cũng được, gắn với 1,2,3 cũng được nhưng làm sao giữ lại chữ Hội An là được" – một người khẩn thiết nêu.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết thành phố vẫn mong muốn đặt tên các phường mới có gắn kèm "thương hiệu" Hội An như phương án ban đầu, gồm các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây (và xã đảo Tân Hiệp).

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh có ý kiến nên đặt tên gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, tên gọi cổ… nên địa phương đã có sự điều chỉnh, thay 2 phường có tên là Hội An Đông, Hội An Tây theo phương án ban đầu thành phường Thanh Châu, Thanh Hà. Hiện nay, TP đang tiếp tục lấy ý kiến cử tri theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tên gọi mới, sau đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết, TP Hội An đặt 2 tên phường mới là Thanh Hà, Thanh Châu căn cứ vào ý nghĩa lịch sử. Trong đó, Thanh Hà là tên làng có từ xa xưa (thuở khai hoang lập làng), bao gồm 13 xứ tương ứng với phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà, một nửa phường Tân An và một phần của Cẩm An hiện nay. Thanh Châu là tên tổng thời kỳ phong kiến, bao gồm xã Cẩm Thanh, một nửa phường Cẩm Châu, một phần phường Cửa Đại ngày nay.