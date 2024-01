Nhiều bệnh viện ở TP HCM chưa có tiền thưởng Tết hoặc thưởng thấp

Thông tin trên vừa được Sở Y tế cho biết vào chiều 22-1 khi một số bệnh viện đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2024.

Theo Sở Y tế, bên cạnh các bệnh viện có mức thưởng cao dịp cuối năm (hầu hết là các bệnh viện chuyên khoa), vẫn còn đó không ít bệnh viện công lập thuộc ngành y tế TP đang gặp nhiều khó khăn trong tìm nguồn thưởng Tết nhằm động viên cán bộ, viên chức và người lao động.

Đáng lo nhất, đến thời điểm này, dù đã cận kề kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, vẫn còn 3 cơ sở chưa có nguồn để thưởng Tết cho nhân viên, gồm: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Khu Điều trị Phong Bến Sắn, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Riêng Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện quận 4, lãnh đạo bệnh viện vẫn chưa chốt được mức tiền thưởng Tết cho nhân viên.

Ngoài ra, có 6 bệnh viện công lập trên địa bàn TP có mức tiền thưởng Tết khiêm tốn chỉ vài trăm ngàn đồng đến dưới 5 triệu đồng, gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện quận 8, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện quận 6, Trung tâm Giám định y khoa TP HCM, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bệnh viện huyện Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Lý giải nguyên nhân, Sở Y tế cho biết do phải tự chủ tài chính trong khi kết cấu nguồn thu viện phí chưa được tính đúng, tính đủ. Sức lao động của nhân viên y tế có thể ngang bằng nhau nhưng mức thu nhập chênh lệch nhau rất nhiều do đặc thù chuyên khoa của mỗi bệnh viện. "Đây cũng là một trong những lý do khách quan giải thích sự khác biệt về tiền thưởng Tết và mức thu nhập tăng thêm hàng tháng của các bệnh viện" - Sở Y tế nói.