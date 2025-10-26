Nhiều cảnh sát phong tỏa, xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

Chiều 26-10, hàng chục cảnh sát xuất hiện trước một ngôi nhà trên phố Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để phối hợp, thực hiện nhiệm vụ tại nhà của một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh chợ có tiếng ở Thanh Hóa.

Nhiều cảnh sát phong tỏa, hiện diện tại nhà của một doanh nhân ở Thanh Hóa

Được biết, đây là khu vực nhà riêng của ông N.X.B. (ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Ông B. là một doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, trong đó nổi tiếng với hệ thống chợ tại rất nhiều địa phương tại Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ, rất nhiều cảnh sát gồm CSGT, Cảnh sát cơ động, hình sự đang có mặt tại trước ngôi nhà 88, 89 ở đường Dương Đình Nghệ để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thực hiện nhiệm vụ.

Việc khám xét nhà ông N.X.B. nằm ngay trên đường Dương Đình Nghệ, đối diện ga Thanh Hóa đã gây sự chú ý của người dân địa phương

Chưa rõ cảnh sát thực hiện phong tỏa trước ngôi nhà ông B. để khám xét liên quan tới vụ việc gì, thế nhưng ông B. là doanh nhân có tiếng nên đã đã gây sự chú ý của người dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài hiện diện tại nhà ông N.X.B., cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa trước ngôi nhà của ông V.V.H. (trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành). Ông H. cũng là một giám đốc doanh nghiệp, là em vợ ông của ông N.X.B..

Một ngôi nhà khác trên phố Triệu Quốc Đạt cũng có nhiều cảnh sát phong tỏa

Mặc dù là một giám đốc doanh nghiệp, nhưng ông N.X.B. được rất nhiều dân anh chị, giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa như Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Mạnh "gỗ"… nể trọng.