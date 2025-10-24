Sáng 24-10, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công nữ sinh viên bị "bắt cóc online".

Trước đó, 6 giờ sáng cùng ngày, Phòng CSHS tiếp nhận thông tin trình báo về việc L.T.A.N. (sinh viên một trường Đại học trên địa bàn, hiện tạm trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu bất thường, nghi bị bắt cóc.

Nữ sinh được các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Đà Nẵng giải cứu

Theo thông tin từ người thân, khoảng 11 giờ ngày 23-10, N. gọi điện về cho gia đình và nói đã nhận được học bổng du học nước ngoài, yêu cầu gia đình chuyển vào tài khoản số tiền 220 triệu đồng để chứng minh tài chính, làm các thủ tục cần thiết. Nghi ngờ N. bị lừa đảo, người thân đã tìm đến nơi tạm trú để kiểm tra thì phát hiện N. không có ở phòng trọ, liên lạc thì không chịu gặp mặt.

Tiếp nhận tin báo, nhận định có thể đây là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn "bắt cóc online", Phòng CSHS đã nhanh chóng huy động, triển khai 5 tổ trinh sát, phối hợp cùng Công an phường Thanh Khê, Công an phường Hòa Cường triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm.

Với tin thần khẩn trương, trách nhiệm, các tổ trinh sát đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định nơi nạn nhân N. đang bị các đối tượng "khống chế" để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng CSHS đã xác định được vị trí nữ sinh L.T.A N. đang lưu trú là khách sạn Quán Quân (số 79 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Tại phòng 207 của khách sạn, lực lượng Công an đã phát hiện chị N. và giải cứu thành công trong sự vui mừng và cảm phục của gia đình nạn nhân.