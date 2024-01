Nhiều cơ hội việc làm đầu năm

Người thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động (giảm 14.600 người so với năm trước). Riêng trong quý IV/2023, vùng Đông Nam Bộ không còn dẫn đầu về tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, chỉ chiếm 2,67% (giảm 0,41% so với quý trước); TP HCM là 2,91% (giảm 0,78% so với quý trước).

Đánh giá về thị trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng các chỉ số về lực lượng lao động, tỉ lệ thất nghiệp, người qua đào tạo và có việc làm cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nhìn chung, thanh niên thất nghiệp vẫn còn ở mức cao. Do đó, trong năm 2024, ngoài ổn định, phát triển thị trường lao động, bộ sẽ thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm, tiền lương và hỗ trợ tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng nghề, giới thiệu người lao động tìm kiếm việc làm mới.