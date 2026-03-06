Nhiều cựu lãnh đạo ban thi đua - khen thưởng ở Đồng Tháp hầu tòa

Ngày 6-3, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi; cựu kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang cũ) và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi) về tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Võ Thị Thùy Trang trước tòa

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi; cựu Phó Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp), Hồ Vũ Bảo (44 tuổi) và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi) – cựu cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp – bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến 31-8-2023, với vai trò là kế toán tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trang đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý tài chính để trục lợi.

Trang đã thu thập hóa đơn GTGT từ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên cung cấp hàng hóa cho đơn vị để lập khống các bộ chứng từ thanh toán.

Tinh vi hơn, bị cáo này còn sử dụng chữ ký số của lãnh đạo đơn vị qua từng thời kỳ để tự duyệt chi, chuyển 173 bộ chứng từ cho kho bạc nhà nước thanh toán.

Bằng thủ đoạn này, Trang đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để tiêu xài cá nhân.

Giúp sức đắc lực cho Trang là Lê Hoàng Nhân, Trưởng Cửa hàng xăng dầu số 24 tại xã Long Định. Nhân đã đồng ý xuất khống cho Trang 106 hóa đơn GTGT (tương đương hơn 62.000 lít xăng và 12 lít nhớt) với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng. Từ các hóa đơn này, Trang lập 78 chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trang còn móc nối với nhiều cửa hàng văn phòng phẩm khác để lập hàng chục bộ chứng từ "ma", chiếm đoạt thêm hơn 360 triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định, hành vi phạm pháp của Trang diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện do sự thiếu trách nhiệm của các lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh qua các thời kỳ, gồm các ông, bà: Nguyễn Thành Tấn, Hồ Vũ Bảo và Huỳnh Thị Lan.

Các cán bộ này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát công tác kế toán, thậm chí để nhân viên sử dụng chữ ký số cá nhân của mình để ký duyệt chứng từ chuyển kho bạc. Chính sự hớ hênh này đã tạo điều kiện cho bị cáo Trang dễ dàng thực hiện hành vi tham ô.

Nhiều cựu cán bộ ban thi đua - khen thưởng ở Đồng Tháp hầu tòa

Đến nay, Trang đã tự nguyện giao nộp và khắc phục hoàn toàn số tiền hơn 2 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Tại phiên xét xử ngày 6-3, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hoàng Nhân và đại diện một đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 31-3.