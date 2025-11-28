Nhiều đại học, doanh nghiệp tham gia Liên minh Bán dẫn

Lễ công bố thành lập Liên minh Bán dẫn, phát triển trên nền tảng Liên minh 5 cơ sở giáo dục đại học vừa diễn ra tại ĐH Quốc gia Hà Nội. Liên minh nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn do ĐH Quốc gia Hà Nội khởi xướng.

Liên minh bán dẫn chính thức ra mắt

Giai đoạn 1 của Liên minh quy tụ hơn 20 đơn vị trong nước và quốc tế, bao gồm các đại học lớn của Việt Nam như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH FPT, Học viện Kỹ thuật Mật mã,..; các đại học quốc tế uy tín như Sungkyunkwan University (Hàn Quốc), Kumamoto University (Nhật Bản), HSE University (Nga); cùng các doanh nghiệp lớn trong chuỗi bán dẫn như Viettel, FPT, Nisso, MRIV International...

Liên minh sẽ kết nối hệ thống phòng thí nghiệm, chia sẻ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện triển khai các dự án nghiên cứu lớn, liên ngành về thiết kế và chế tạo chip nội địa. Đẩy mạnh đào tạo giảng viên nguồn, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Song song với đào tạo, Liên minh sẽ thúc đẩy nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip "make in Vietnam", nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng; tham gia tư vấn chính sách cho Chính phủ và các cơ quan quản lý nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia.

Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn phát biểu tại sự kiện

Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn khẳng định phát triển ngành bán dẫn không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là cơ hội then chốt để Việt Nam vươn lên làm chủ các công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để Liên minh bán dẫn phát triển mạnh mẽ, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng cần xây dựng một cơ chế hợp tác không biên giới, nơi các trường đại học, các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ có thể chia sẻ tài nguyên, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và đào tạo. Hợp tác này sẽ không chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia, mà còn mở rộng ra quốc tế, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của liên minh.

Ông Nguyễn Vinh Quang tin tưởng thông qua Liên minh bán dẫn, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để từng bước làm chủ các công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn

Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT, cho biết ngành bán dẫn Việt Nam hiện tồn tại hai khoảng trống lớn cản trở tốc độ phát triển. Khoảng trống thứ nhất nằm ở sự hợp tác còn rời rạc giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Khoảng trống thứ hai là sự thiếu liên kết giữa chính các doanh nghiệp trong nước, khi mỗi đơn vị đều đang đi theo "con đường riêng", chưa hình thành được hệ sinh thái hợp tác như mô hình của các quốc gia đi trước. Ông nhấn mạnh rằng sự ra đời của Liên minh chính là điều kiện cần thiết để tạo ra những kết nối thực chất, giúp các bên có thể cùng nhau nắm bắt cơ hội.

Ông Nguyễn Vinh Quang tin rằng với sự đồng hành của Chính phủ, với tinh thần hợp lực của các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo thông qua Liên minh bán dẫn, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để từng bước làm chủ các công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn và vươn lên trở thành điểm đến chiến lược trong ngành bán dẫn toàn cầu trong tương lai gần.

FPT khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng các đại học và viện nghiên cứu trong đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ bán dẫn.