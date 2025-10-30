TP HCM: Tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao ngành vi mạch bán dẫn

Ngày 30-10, Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP Training) tổ chức Hội thảo quốc tế và Triển lãm sản phẩm, vật liệu cho phát triển ngành vi mạch bán dẫn, thuộc "Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP HCM tại Khu Công nghệ cao giai đoạn 2025-2030".

Hội thảo quốc tế và Triển lãm sản phẩm, vật liệu cho phát triển ngành vi mạch bán dẫn

PGS-TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, nhận định đây là thời điểm mang tính bước ngoặt, khi ngành chế tạo vi mạch và vật liệu tiên tiến không còn là "ngách" công nghệ mà đã trở thành trụ cột chiến lược của công nghiệp hiện đại. Hai lĩnh vực này đang giữ vai trò "xương sống" cho nền kinh tế số, sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Nhiều quốc gia đang khẩn trương hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn, từ thiết kế, sản xuất, đóng gói/thử nghiệm, đến phát triển vật liệu đặc chủng, thiết bị sản xuất và dịch vụ hỗ trợ. Tại Việt Nam, nếu chỉ tham gia ở một khâu nhỏ, nền công nghiệp trong nước sẽ dễ bị phụ thuộc và tổn thương trước biến động toàn cầu. Vì vậy, cần có cách tiếp cận toàn diện, hướng tới tham gia sâu và đầy đủ trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Không gian Triển lãm sản phẩm, vật liệu cho phát triển ngành vi mạch bán dẫn

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, nhấn mạnh Việt Nam đang ở vị thế chiến lược trên bản đồ công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Với vị trí trung tâm khu vực, nơi chiếm tới 70% sản lượng bán dẫn thế giới, cùng nền chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng nhanh và quan hệ hợp tác với nhiều cường quốc công nghệ, Việt Nam hội tụ đầy đủ điều kiện để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm khoảng 20 triệu tấn, yếu tố quan trọng trong sản xuất chip cùng lực lượng lao động trẻ, có nền tảng STEM vững, dễ thích ứng với yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp cao. Đây là lợi thế giúp Việt Nam và TP HCM bứt phá, khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ thế giới.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Còn theo TS Lê Quân, Giảng viên cao cấp ngành kỹ thuật, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh trong khu vực như Malaysia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc)… Tuy nhiên, Việt Nam có những lợi thế riêng như vị trí địa lý gần Trung Quốc, một trong những trung tâm công nghiệp và công nghệ lớn của thế giới giúp thuận lợi trong việc kết nối chuỗi cung ứng, cùng định hướng phát triển năng lượng sạch và sản xuất xanh, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.

Về nhân lực, lao động Việt Nam được đánh giá có khả năng thích ứng nhanh, ham học hỏi và bù đắp tốt cho thiếu hụt kinh nghiệm – yếu tố giúp tạo lợi thế cạnh tranh. Việc tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, linh hoạt sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn với nhu cầu của doanh nghiệp và xu hướng toàn cầu. Dù vậy, trong mảng thiết kế chip, Việt Nam vẫn cần thời gian để bắt kịp các quốc gia có hệ sinh thái mạnh như Singapore và Ấn Độ.