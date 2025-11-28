Nhiều di tích ở trung tâm TPHCM khoác “áo sáng” mới trong đêm

Tối 28-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức khánh thành dự án chiếu sáng kiến trúc cho loạt công trình bảo tồn, gồm Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Khu vực Cầu Móng thành điểm "check-in hot" tại trung tâm TPHCM sau khi khoác áo mới

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, cho biết dự án được triển khai nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới việc tạo mỹ quan đô thị về đêm, tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa và hình thành các điểm nhấn thu hút người dân, du khách.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, phát biểu

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai giai đoạn 2023–2025. Các hạng mục thi công bao gồm hệ thống đèn LED mỹ thuật, LED dây và trụ đèn trang trí lắp đặt tại các công trình. Riêng Cầu Móng lắp 414 bộ đèn LED, 200 m LED dây và 12 trụ trang trí; Nhà Thiếu nhi Thành phố lắp 550 bộ đèn LED, 362 m LED dây và 64 trụ trang trí; Bảo tàng TP HCM lắp 346 bộ đèn LED, 10 m LED dây và 9 trụ trang trí.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9-2023 và phê duyệt thiết kế vào tháng 3-2025, dự án khởi công ngày 12-6-2025 với thời gian thi công dự kiến 210 ngày. Tuy vậy, các hạng mục đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng, hoàn tất lắp đặt trước ngày 8-11-2025 nhờ sự nỗ lực của nhà thầu và sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

Dự án được đánh giá là điểm nhấn trong chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM giai đoạn 2020–2030, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi và nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch đô thị.

6 công trình di tích khu vực trung tâm TPHCM được khoác áo mới - CLIP: NGỌC QUÝ

Chiếu sáng đồng loạt 6 công trình biểu tượng ở TPHCM

Nghi thức cắt băng, khánh thành dự án

Cầu Móng lắp 414 bộ đèn LED, 200 m LED dây và 12 trụ trang trí

Bảo tàng TPHCM lắp 346 bộ đèn LED, 10 m LED dây và 9 trụ trang trí

Nhà Thiếu nhi Thành phố lắp 550 bộ đèn LED, 362 m LED dây và 64 trụ trang trí



Khu vực Cột cờ Thủ Ngữ

Nhiều du khách thích thú khi những công trình di tích tịa TPHCM được tôn tạo, khoác áo mới

