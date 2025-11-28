Nhiều di tích ở trung tâm TPHCM khoác “áo sáng” mới trong đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều di tích ở trung tâm TPHCM khoác “áo sáng” mới trong đêm

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM khánh thành dự án chiếu sáng kiến trúc hàng loạt công trình bảo tồn, tạo diện mạo mới cho đô thị về đêm và tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử

Tối 28-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức khánh thành dự án chiếu sáng kiến trúc cho loạt công trình bảo tồn, gồm Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

- Ảnh 1.

Khu vực Cầu Móng thành điểm "check-in hot" tại trung tâm TPHCM sau khi khoác áo mới

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, cho biết dự án được triển khai nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới việc tạo mỹ quan đô thị về đêm, tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa và hình thành các điểm nhấn thu hút người dân, du khách.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, phát biểu

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai giai đoạn 2023–2025. Các hạng mục thi công bao gồm hệ thống đèn LED mỹ thuật, LED dây và trụ đèn trang trí lắp đặt tại các công trình. Riêng Cầu Móng lắp 414 bộ đèn LED, 200 m LED dây và 12 trụ trang trí; Nhà Thiếu nhi Thành phố lắp 550 bộ đèn LED, 362 m LED dây và 64 trụ trang trí; Bảo tàng TP HCM lắp 346 bộ đèn LED, 10 m LED dây và 9 trụ trang trí.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9-2023 và phê duyệt thiết kế vào tháng 3-2025, dự án khởi công ngày 12-6-2025 với thời gian thi công dự kiến 210 ngày. Tuy vậy, các hạng mục đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng, hoàn tất lắp đặt trước ngày 8-11-2025 nhờ sự nỗ lực của nhà thầu và sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

Dự án được đánh giá là điểm nhấn trong chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM giai đoạn 2020–2030, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi và nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch đô thị.

6 công trình di tích khu vực trung tâm TPHCM được khoác áo mới - CLIP: NGỌC QUÝ

Chiếu sáng đồng loạt 6 công trình biểu tượng ở TPHCM

- Ảnh 3.

Nghi thức cắt băng, khánh thành dự án

- Ảnh 4.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai giai đoạn 2023–2025. Các hạng mục thi công bao gồm hệ thống đèn LED mỹ thuật, LED dây và trụ đèn trang trí lắp đặt tại các công trình

- Ảnh 5.

Cầu Móng lắp 414 bộ đèn LED, 200 m LED dây và 12 trụ trang trí

- Ảnh 6.

Bảo tàng TPHCM lắp 346 bộ đèn LED, 10 m LED dây và 9 trụ trang trí

- Ảnh 7.

Nhà Thiếu nhi Thành phố lắp 550 bộ đèn LED, 362 m LED dây và 64 trụ trang trí

- Ảnh 8.

Khu vực Cột cờ Thủ Ngữ

- Ảnh 9.

Nhiều du khách thích thú khi những công trình di tích tịa TPHCM được tôn tạo, khoác áo mới

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Dự án được đánh giá là điểm nhấn trong chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP HCM giai đoạn 2020–2030

- Ảnh 13.

Ngay sau lễ khánh thành, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu và tư vấn giám sát hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác theo quy định

Tin liên quan

Tháng 6, TP HCM sẽ chiếu sáng mỹ thuật những công trình nào?

Tháng 6, TP HCM sẽ chiếu sáng mỹ thuật những công trình nào?

(NLĐO) - Việc chiếu sáng nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp các công trình kiến trúc cho khách du lịch trong nước và quốc tế...

Hình ảnh hệ thống đèn hiệu đường băng Sân bay Long Thành chính thức “chiếu sáng”

(NLĐO)-Hệ thống đèn hiệu đường cất hạ cánh đường băng Sân bay Long Thành đã chính thức sáng đèn, sẵn sàng phục vụ cho công tác bay hiệu chuẩn.

Đường cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm dây điện chiếu sáng

(NLĐO) - Sau khi khắc phục sự cố bị cắt trộm dây điện chiếu sáng, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị kẻ xấu cắt trộm.

di tích lịch sử Bảo tàng Tôn Đức Thắng TRUNG TÂM THÀNH PHỐ Nhà Thiếu nhi TPHCM Bảo tàng TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo