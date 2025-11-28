HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Những tuyến đường “nguy hiểm nhất” với người tham gia giao thông

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận nhiều tuyến đường nguy cơ cao. Đảo chờ và lối đi bộ gờ cao được đề xuất giảm tai nạn

Ngày 28-11, Sở Xây dựng, Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP đã chủ trì, phối hợp với đối tác và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu hiệu quả giải pháp hạ tầng an toàn giao thông và báo cáo phân tích dữ liệu tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM.

Đường nào ở TPHCM nguy hiểm nhất với người tham gia giao thông? - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu hiệu quả giải pháp hạ tầng an toàn giao thông và báo cáo phân tích dữ liệu tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM

TPHCM đang đối mặt với thách thức lớn về an toàn giao thông khi mở rộng địa giới hành chính, với nhiều tuyến đường ghi nhận tỉ lệ tử vong do tai nạn cao. Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng và Ban An toàn giao thông TP, các tuyến Quách Điêu, Trần Văn Giàu, Quốc lộ 50, Nguyễn Xiển, Lý Thái Tổ, Đặng Thúc Vịnh, Võ Nguyên Giáp nằm trong danh sách những tuyến đường có mật độ tử vong cao nhất, trên một số đoạn.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi từ ngày 1-7-2025, TPHCM chính thức sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng quy mô quản lý lên gấp nhiều lần. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng nhấn mạnh, sự đồng bộ trong tổ chức và quản lý giao thông là yếu tố sống còn, đặc biệt khi trước đây 3 địa phương vận hành theo những cách khác nhau.

Đường nào ở TPHCM nguy hiểm nhất với người tham gia giao thông? - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng

Báo cáo phân tích dữ liệu tai nạn giai đoạn 2022-2024 cho thấy một số giao lộ nguy cơ cao với 10 ca tử vong trong 3 năm là Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng – Đặng Thùy Trâm. Các điểm khác như Nguyễn Văn Linh – Lê Khả Phiêu – cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường Nguyễn Văn Bứa, hay khu vực gần cầu Ngô Chí Quốc cũng có số ca tử vong dao động từ 7 đến 9 người.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông, cảnh báo số vụ tai nạn trên các tuyến Quốc lộ 13 và Mỹ Phước – Tân Vạn đang ở mức đáng báo động sau thời điểm sáp nhập. Quy mô phương tiện tăng mạnh, từ 9 triệu lên 13 triệu, với 1,4 triệu ô tô, khiến nguy cơ tai nạn càng gia tăng, trong đó 90% vụ tai nạn liên quan đến ô tô tải và xe máy.

Bên cạnh đó, tình trạng nguy hiểm cho các nhóm yếu thế như người đi bộ và người sử dụng phương tiện thô sơ vẫn tồn tại, phần lớn do hạ tầng chưa thực sự dành cho họ. Vỉa hè còn bị lấn chiếm, người đi bộ qua đường không đúng quy định vẫn phổ biến, trong khi các biện pháp phân luồng mới vẫn gặp một số phản ứng trái chiều từ người dân.

Giải pháp được các chuyên gia đề xuất là hệ thống đảo chờ và lối đi bộ gồ cao. Thiết kế đảo chờ giữa đường giúp người già, trẻ em và người khuyết tật an toàn hơn khi sang đường, đồng thời giảm tốc độ phương tiện. Nghiên cứu ghi nhận, mô hình này có thể giảm 50% tai nạn người đi bộ và 67% vụ tử vong. Lối đi bộ gồ cao cũng chứng minh hiệu quả, giảm 65-75% các vụ chấn thương cho cả người đi bộ và phương tiện cơ giới.

Hội nghị khẳng định, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, sự đồng thuận của người dân vẫn là nhân tố quyết định để nâng cao an toàn giao thông một cách toàn diện và bền vững.

