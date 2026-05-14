Nhiều đối tượng bị bắt giữ chỉ sau ít giờ xuất hiện ở biên giới

Ngày 14-5, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 12-5, tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), đơn vị này phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ (Biên phòng Quảng Trị) phát hiện đối tượng Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007; cùng ngụ tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) dẫn Lê Mạnh Dũng (SN 1994, ngụ phường Kinh Môn, TP Hải Phòng) xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu, Hồ Văn Vương về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Lê Mạnh Dũng, đơn vị này tiến hành các thủ tục pháp lý, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 6-5, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Tây Chín (xã Lao Bảo), qua tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các lực lượng nêu trên cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép.