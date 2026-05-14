Nhiều đối tượng bị bắt giữ chỉ sau ít giờ xuất hiện ở biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhiều đối tượng bị bắt giữ chỉ sau ít giờ xuất hiện ở biên giới

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang xử lý nhiều đối tượng vi phạm xuất nhập cảnh trái phép tại Quảng Trị.

Ngày 14-5, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

- Ảnh 2.

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 12-5, tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), đơn vị này phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ (Biên phòng Quảng Trị) phát hiện đối tượng Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007; cùng ngụ tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) dẫn Lê Mạnh Dũng (SN 1994, ngụ phường Kinh Môn, TP Hải Phòng) xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận tiền công 1 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu, Hồ Văn Vương về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Lê Mạnh Dũng, đơn vị này tiến hành các thủ tục pháp lý, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 6-5, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Tây Chín (xã Lao Bảo), qua tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các lực lượng nêu trên cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

(NLĐO)- Ngày 18-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Bắt nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép, lộ diện đối tượng truy nã

(NLĐO) - Bộ đội Biên phòng Tây Ninh liên tiếp phát hiện nhiều vụ vượt biên trái phép, trong đó có nghi can bị Công an TPHCM truy nã

Xử lý một số trường hợp xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới Tây Ninh

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, xử lý một số trường hợp xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Biên phòng Cửa khẩu xuất cảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo