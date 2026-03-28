Bắt 4 người nhập cảnh trái phép, phát hiện 1 người bị truy nã

Ngày 28-3, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, trong đó có 1 người đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 1 người bị truy nã sa lưới biên phòng.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25-3, tại khu vực mốc 166/4 thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thuận, lực lượng làm nhiệm vụ của đồn biên phòng phát hiện 3 người đi bộ từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 3 người gồm: Hồ Văn Hùng (SN 2006, quê Đà Nẵng), M.V.M. (SN 1995, quê Thanh Hóa) và V.N.S. (SN 2006, ngụ xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh).

Đến khoảng 5 giờ ngày 26-3, tại khu vực mốc 169/3 thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện N.V.T. (SN 1999, quê Quảng Ninh) nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng xác định Hồ Văn Hùng đang bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc Công an TP Đà Nẵng) truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản bắt người bị truy nã đối với Hùng và bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng xử lý theo quy định; các trường hợp còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.