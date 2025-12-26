HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều dư địa lớn phát triển năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Đồng Nai có dư địa và nhu cầu rất lớn đối với năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời mái nhà trong các Khu công nghiệp.

Ngày 26-12, tại Đồng Nai, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức UNOPS (Văn phòng Dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc) tổ chức hội thảo Chiến lược phát triển năng lượng sạch và khung đầu tư cho các khu công nghiệp (KCN) cấp tỉnh.

Nhu cầu năng lượng sạch trong khu công nghiệp Đồng Nai: Cơ hội và thách thức - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, đại diện Vụ Tài chính - Kinh tế ngành phát biểu tại hội thảo

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, đại diện Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, cho biết trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các cam kết về tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng, đặc biệt hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, việc phát triển năng lượng sạch gắn với hệ thống KCN được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Các KCN vừa là động lực tăng trưởng kinh tế vừa là không gian then chốt để thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Thực tế triển khai cho thấy, quá trình phát triển năng lượng sạch trong các KCN vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ việc đồng bộ giữa quy hoạch năng lượng và quy hoạch phát triển KCN, hoàn thiện khung chính sách, đến cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực tài chính. 

Hội thảo này là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu và các bên liên quan cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện khung chính sách và mô hình đầu tư cho phát triển năng lượng sạch trong các KCN cấp tỉnh.

Nhu cầu năng lượng sạch trong khu công nghiệp Đồng Nai: Cơ hội và thách thức - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa chia sẻ về mô hình khu công nghiệp sinh thái tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Tiến, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai thông tin, mô hình thí điểm chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái được triển khai tại 4 địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai, với khu công nghiệp Amata. Bên cạnh những thuận lợi thì thách thức quá trình triển khai khu công nghiệp sinh thái là tái sử dụng và quản lý chất thải; tái sử dụng nước thải và rào cản về pháp lý chuyển hóa khu công nghiệp sinh thái.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2030, Đồng Nai nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu, xây dựng khu công nghiệp mới theo hướng sinh thái, phát triển xanh và tuần hoàn. Tầm nhìn đến 2050 trọng tâm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trở thành trụ cột chính, hoàn thành mục tiêu Net Zero.

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Năng lượng Việt Nam trình bày tham luận về một số đánh giá chung đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo; Công ty Cổ phần Đô thị Amata giới thiệu mô hình KCN sinh thái kết hợp giữa công nghệ, năng lượng và quản lý môi trường.

Nhu cầu năng lượng sạch trong khu công nghiệp Đồng Nai: Cơ hội và thách thức - Ảnh 4.

Đoàn công tác của Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) và Tổ chức UNOPS đi thực tế tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tỉnh có dư địa và nhu cầu rất lớn đối với năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời mái nhà trong các KCN. Hiện trên địa bàn tỉnh có 58 KCN, 1 khu kinh tế và 1 khu công nghệ cao đã thành lập.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 81 KCN, 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế.



Tin liên quan

BIẾN RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG SẠCH: Nhận diện trở ngại, hóa giải thách thức

BIẾN RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG SẠCH: Nhận diện trở ngại, hóa giải thách thức

Nhiều hướng đi, cơ hội hợp tác để biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch cho tương lai được mở ra thông qua những ý kiến tâm huyết tại hội thảo

BIẾN RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG SẠCH - GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: Kiến tạo tương lai xanh

Việc biến rác thải thành năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà là hướng đi bắt buộc trong bối cảnh hiện nay và tương lai

Giải pháp biến rác thành năng lượng sạch

(NLĐO- Sáng 21-10, Báo Người Lao Động tổ chức Hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững".

Bộ Tài chính năng lượng sạch tỉnh đồng nai khu công nghiệp tăng trưởng xanh
