Thời sự

Nhiều du khách bị khỉ cắn tại bãi biển Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Chỉ trong 2 ngày, 5 du khách đã bị khỉ cắn tại bãi biển Đắk Lắk, phải tới bệnh viện để chữa trị.

Ngày 30-4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết đã tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ cắn trên đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, liên tục trong hai ngày 28 và 29-4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận 5 du khách bị khỉ cắn khi tham quan, di chuyển tại khu vực này. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. 

Bệnh viện đã tiến hành khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương và tư vấn nguy cơ bệnh dại, đồng thời thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm theo từng trường hợp.

Nhiều du khách bị khỉ cắn tại Bãi biển Đắk Lắk , cảnh báo an toàn du lịch - Ảnh 1.

Chỉ trong 2 ngày, 5 du khách đã bị khỉ cắn tại đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà

Trong đó, 3 trường hợp bị đa vết thương, tổn thương diện rộng ở nhiều vị trí khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch vết thương, khâu, băng bó và chỉ định điều trị phù hợp, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại theo quy định chuyên môn.

Hai trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận vết thương diện rộng. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn được đánh giá nguy cơ, tiêm huyết thanh kháng dại và hướng dẫn theo dõi, tiêm phòng đầy đủ theo lịch.

Đến thời điểm báo cáo, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng liên quan các ca bị khỉ cắn nói trên.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo du khách không tiếp xúc gần với khỉ, không cho khỉ hoang ăn...

Ghen tỵ, khỉ cắn nát cổ tay ông chủ

(NLĐO) - Chiều 15-5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết ê kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật nối thành công cẳng tay phải cho một nam bệnh nhân bị khỉ nuôi cắn nát cổ tay vào chiều tối 14-5 do con khỉ này... ghen tỵ với một đứa bé!

Khỉ cắn nát 2 tay ông chủ

Ngày 9-7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho nạn nhân Nguyễn Tấn Đức (SN 1972; ngụ Bến Lức, tỉnh Long An), bị con khỉ anh nuôi trong nhà cắn nát 2 tay.

Bị khỉ cắn, được chính quyền bồi thường

Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa ra phán quyết buộc chính quyền địa phương các cấp phải bồi thường cho mỗi nạn nhân bị khỉ hoặc chó cắn 2.000 bảng Anh (tương đương 65 triệu đồng), đe dọa dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính công.

