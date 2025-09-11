Nhiều giải pháp đưa Khánh Hòa thành điểm đến xanh bền vững của thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều giải pháp đưa Khánh Hòa thành điểm đến xanh bền vững của thế giới

Kỳ Nam

(NLĐO)- Khánh Hòa tổ chức hội thảo để đưa ra các giải pháp, mục tiêu trở thành điểm đến xanh toàn diện của khu vực và thế giới

Chiều 11-9, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo "Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới".

Tại hội thảo, Th.S Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng Khánh Hòa hoàn toàn đầy đủ điều kiện để trở thành một địa phương kiểu mẫu hội tụ đầy đủ các tiêu chí phát triển bền vững, cân bằng giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường. Khánh Hòa có khả năng sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2045.

Để làm được cần khung chiến lược phát triển có 3 trụ cột tương hỗ, đảm bảo quá trình "chuyển đổi xanh" diễn ra toàn diện. Thứ nhất, tài chính xanh là huy động nguồn lực và cơ chế đầu tư cho các dự án bền vững. Thứ 2, công nghệ xanh là tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào năng lượng, hạ tầng và sản xuất để giảm phát thải. Thứ 3, nhân lực xanh là phát triển con người, từ đội ngũ lao động chất lượng cao đến cộng đồng dân cư có ý thức làm nền tảng cho nền kinh tế xanh.

Nhiều giải pháp đưa Khánh Hòa thành điểm đến xanh bền vững của thế giới- Ảnh 1.

Ba trụ cột để chuyển đổi xanh

Theo Th. S Nghĩa, nhân lực và cộng đồng là trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh. Xây dựng ý thức cộng đồng và phong trào"công dân xanh"- mỗi người dân Khánh Hòa là một "đại sứ xanh" góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Một số chỉ tiêu Khánh Hòa có thể đạt được cho các trụ cột xanh mà Th.S Nghĩa đưa ra, như: tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng công suất điện của tỉnh đạt khoảng 30%; giảm phát thải khí nhà kính trên đơn vị GRDP ít nhất 15-20% so với hiện tại; chất thải rắn đô thị được tái chế, tái sử dụng đạt 50%; cây xanh đô thị tăng gấp đôi so với 2020; cơ sở lưu trú du lịch đạt chứng nhận xanh tối thiểu 50%...

Nhiều giải pháp đưa Khánh Hòa thành điểm đến xanh bền vững của thế giới- Ảnh 2.

Khánh Hòa sau sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận (cũ) trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực

Tại hội thảo, ông Lê Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kinh tế xanh, chia sẻ bài học từ mô hình du lịch xanh tại Catalonia, với các khuyến nghị cụ thể về quản lý rác thải, bảo tồn hệ sinh thái biển và phát triển đô thị bền vững, phù hợp với thực tiễn Khánh Hòa.


Tin liên quan

Hình ảnh cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

Hình ảnh cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xác minh tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc có phải do việc đánh cá bằng chất nổ hay không

CLIP: Đàn cá khổng lồ phun nước, vây quanh tàu cá ngư dân Khánh Hòa

(NLĐO)- Một đàn cá giống cá nhà táng khổng lồ được ngư dân Khánh Hòa quay lại tại vùng biển cách bờ khoảng 60 hải lý

Khánh Hòa: Ban hành bộ tiêu chuẩn du lịch xanh

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh với 202 tiêu chí dành cho lưu trú và điểm tham quan

Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa Phát triển bền vững công nghệ xanh kinh tế xanh Năng lượng tái tạo giảm phát thải khí nhà kính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo