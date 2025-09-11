Nhiều giải pháp đưa Khánh Hòa thành điểm đến xanh bền vững của thế giới

Chiều 11-9, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo "Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới".

Tại hội thảo, Th.S Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng Khánh Hòa hoàn toàn đầy đủ điều kiện để trở thành một địa phương kiểu mẫu hội tụ đầy đủ các tiêu chí phát triển bền vững, cân bằng giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường. Khánh Hòa có khả năng sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2045.

Để làm được cần khung chiến lược phát triển có 3 trụ cột tương hỗ, đảm bảo quá trình "chuyển đổi xanh" diễn ra toàn diện. Thứ nhất, tài chính xanh là huy động nguồn lực và cơ chế đầu tư cho các dự án bền vững. Thứ 2, công nghệ xanh là tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào năng lượng, hạ tầng và sản xuất để giảm phát thải. Thứ 3, nhân lực xanh là phát triển con người, từ đội ngũ lao động chất lượng cao đến cộng đồng dân cư có ý thức làm nền tảng cho nền kinh tế xanh.

Ba trụ cột để chuyển đổi xanh

Theo Th. S Nghĩa, nhân lực và cộng đồng là trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh. Xây dựng ý thức cộng đồng và phong trào"công dân xanh"- mỗi người dân Khánh Hòa là một "đại sứ xanh" góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Một số chỉ tiêu Khánh Hòa có thể đạt được cho các trụ cột xanh mà Th.S Nghĩa đưa ra, như: tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng công suất điện của tỉnh đạt khoảng 30%; giảm phát thải khí nhà kính trên đơn vị GRDP ít nhất 15-20% so với hiện tại; chất thải rắn đô thị được tái chế, tái sử dụng đạt 50%; cây xanh đô thị tăng gấp đôi so với 2020; cơ sở lưu trú du lịch đạt chứng nhận xanh tối thiểu 50%...

Khánh Hòa sau sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận (cũ) trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực

Tại hội thảo, ông Lê Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kinh tế xanh, chia sẻ bài học từ mô hình du lịch xanh tại Catalonia, với các khuyến nghị cụ thể về quản lý rác thải, bảo tồn hệ sinh thái biển và phát triển đô thị bền vững, phù hợp với thực tiễn Khánh Hòa.



