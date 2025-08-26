HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nhiều hãng bưu chính tạm dừng gửi bưu kiện đến Mỹ

Anh Thư

Hàng loạt hãng bưu chính khắp thế giới đang tạm dừng gửi bưu kiện đến Mỹ trong bối cảnh chưa rõ ràng về các mức thuế nhập khẩu mới có hiệu lực từ ngày 29-8.

Vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ lỗ hổng thương mại, theo đó cho phép hàng hóa có giá trị không quá 800 USD được miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ từ năm 2016. Nhà Trắng tuyên bố rằng bước đi này sẽ giúp Mỹ đối phó tình trạng gian lận trong vận chuyển, gửi hàng trái phép và lách thuế. Washington cũng cáo buộc một số nhà vận chuyển đã lợi dụng quy định miễn thuế để ma túy, như fentanyl, vào Mỹ bất hợp pháp. Theo thống kê, số lượng bưu kiện được miễn thuế tăng vọt từ 134 triệu vào năm 2015 lên hơn 1,36 tỉ vào năm 2024.

Nhiều hãng bưu chính tạm dừng gửi bưu kiện đến Mỹ - Ảnh 1.

Trụ sở của Bưu chính Pháp (La Poste) ở thủ đô Paris. Ảnh: AP

Theo quy định mới, quà tặng cá nhân có giá trị dưới 100 USD vẫn được miễn thuế, nhưng tất cả bưu kiện khác phải chịu mức thuế tương tự như hàng nhập khẩu tiêu chuẩn từ quốc gia xuất xứ. Nhiều hãng bưu chính cho rằng sự thay đổi chính sách trên thiếu quy trình rõ ràng nên họ tạm dừng gửi bưu kiện sang Mỹ cho đến khi họ điều chỉnh hệ thống để tuân thủ các quy định mới. Thư từ và tài liệu nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi bước đi này nhưng vẫn có nỗi lo không nhỏ về tình trạng bưu phẩm bị dồn ứ.

Các hãng bưu chính ở Bỉ, Đan Mạch, New Zealand… đã thông báo quyết định trên trong khi một số hãng khác từ Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ… cho biết sẽ có động thái tương tự trong những ngày tới. Bưu chính Pháp (La Poste) cho biết phía Mỹ đã không cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết hoặc không cho đủ thời gian để chuẩn bị cho các thủ tục hải quan mới. Bưu chính New Zealand thông báo việc giao bưu kiện đến tất cả tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sẽ "tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới" trong thời gian hệ thống được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu hải quan mới của Mỹ.

Trong khi đó, Công ty chuyển phát nhanh DHL (Đức) thông báo ngừng chấp nhận bưu kiện chứa hàng hóa từ các khách hàng doanh nghiệp gửi đến Mỹ từ ngày 25-8. Công ty này viện dẫn nhiều câu hỏi quan trọng chưa được giải đáp, như thuế hải quan trong tương lai sẽ được thu như thế nào và bởi ai, cần bổ sung những dữ liệu gì…

